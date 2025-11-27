Una edil ex de NC pide al alcalde de La Aldea que condene la violencia verbal de otro cargo canarista Ingrid Navarro denuncia que fue increpada por la vicepresidenta local de NC, el partido del regidor, durante la manifestación del 25-N en la capital de la isla | Se queja de que Pedro Suárez presenció los hechos y de que no tuvo la intervención adecuada

Ingrid Navarro, tras su incidente en la pancarta aldeana, optó por ponerse detrás de la de Primero Canarias. En la imagen, la quinta de derecha a izquierda.

Gaumet Florido La Aldea de San Nicolás Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:10

La edil de Medio Ambiente y Patrimonio Histórico de La Aldea, Ingrid Navarro, ex de NC y ahora en Primero Canarias, ha presentado un escrito en el Ayuntamiento en el que solicita al alcalde, Pedro Suárez, de NC, que condene la violencia verbal de la que fue víctima por parte de otro cargo canarista, la vicepresidenta de NC en La Aldea. El regidor circunscribe los hechos al ámbito personal, confía en que se solucione y sostiene que no ha de tener consecuencias en el terreno político, porque, entre otras cosas, aclara, su compañera de partido no estaba en el lugar en su condición de política, sino como ciudadana.

El incidente se produjo este martes en la capital de la isla durante la manifestación del 25-N por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde, según Navarro, ella y otra militante de Primero Canarias, «con la anuencia, pasividad o falta de intervención» del alcalde, fue increpada públicamente por esa alto cargo de los canaristas en La Aldea. «Ejerció violencia verbal directa contra mi persona». Le recriminó, entre otras cosas, que hubiera ido a la manifestación. «Me sentí tan mal que tuve que irme de la pancarta que representaba al Ayuntamiento de La Aldea», explicó Navarro a este periódico.

La edil reunió este miércoles al gobierno local, le expuso lo sucedido y advirtió de que no tolerará «humillaciones» de ese tipo. Luego, en el escrito que dirigió al alcalde, le dejó claro que estos hechos constituyen «no solo una agresión verbal intolerable, sino una grave contradicción institucional al producirse precisamente en un acto destinado a denunciar y erradicar toda forma de violencia hacia la mujer». Y, en ese sentido, advierte de que la «permisividad ante ese comportamiento supone una forma de tolerancia implícita hacia la violencia, máxime cuando la víctima es una mujer» y, además, una representante pública.

Dado que Navarro se ha sentido «desprotegida» por el Ayuntamiento, pide al alcalde una «condena pública, expresa y sin matices», que se depuren responsabilidades políticas en el grupo de NC por haber permitido lo sucedido sin la intervención adecuada y que se adopten medidas inmediatas «para garantizar que ningún acto institucional vuelva a convertirse en un espacio de agresión, señalamiento o violencia contra ninguna mujer y, menos aún, contra una representante pública».

Aparte de reclamar una respuesta formal y por escrito a su queja, terminó con una aclaración: «Este escrito no responde a una cuestión personal, sino a una cuestión de principios, de respeto institucional y de defensa de los derechos de las mujeres, que no pueden proclamarsr en discursos mientras se permiten agresiones en la práctica«.

Este periódico intentó sin éxito conocer la versión de la vicepresidenta de NC en La Aldea.

Este incidente hace aún más difícil la convivencia en el gobierno local de La Aldea entre los dos ediles que siguen en NC, entre ellos, el alcalde, y las dos concejalas que dejaron el partido para incorporarse a Primero Canarias, entre las que figura Ingrid Navarro. Aunque ambas partes se confabularon para que las posibles diferencias derivadas de esa ruptura no afectasen al día a día del gobierno municipal, tensiones como la sucedida este martes no facilitarán ese objetivo común.