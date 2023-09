La edil Mesa insiste en pedir su cese pese a que su partido quiere seguir en el pacto

La edil de CC Pilar Mesa, la única representante nacionalistas en el gobierno municipal que permanece fiel al ya exlíder local del partido, Héctor Suárez, insiste en pedir su cese al alcalde, Juan Antonio Peña, según informan fuentes cercanas a la concejal. Mesa comparte la tesis de que el pacto que firmó CC con Ciuca, PP y Más por Telde en junio pasado quedó roto desde el momento en que Peña, en agosto, cesó a Suárez.

Su posición, por tanto, choca de frente con las intenciones de la organización insular, que, en palabras de su vicesecretaria, Beatriz Calzada, defendió este jueves que CC sigue en el gobierno y apostó por que Mesa continúe al frente de sus áreas, Alumbrado, Sanidad y Consumo.

La concejal tampoco modificará la hoja de ruta prevista por el grupo municipal, del que, por cierto, se ha desligado uno de sus tres miembros, el también edil Juan Martel, pese a que el Consejo Político Insular de CC aprobó este jueves tomar las riendas del partido en Telde y crear una gestora. No se siente interpelada, primero, porque, según apuntan las mismas fuentes, sostienen que en esa sesión en ningún momento se habló de que la alianza con Ciuca, PP y Más por Telde sigue vigente. Y, segundo, porque arguyen que el grupo municipal funciona como entidad independiente y autónoma respecto al partido.

Aunque la gestora en ciernes, que tendrá como secretario a Luis Perera, enmiende la política anterior del partido en Telde y apueste por limar asperezas con el alcalde y el resto de su equipo, el grupo municipal mantendrá su idea de que el pacto está roto mientras Suárez no sea restituido en sus funciones como edil de gobierno.

Así las cosas, todo sigue igual en la crisis entre CC y el gobierno de Telde. La concejal Mesa pide que la cesen y el alcalde deja claro que no lo hará. Que solo firmará el decreto para su destitución si ella renuncia de forma individual a seguir asumiendo las competencias que tiene delegadas.

Por lo pronto, Mesa no moverá ficha hasta que el gobierno municipal no responda a la petición de cese por escrito que le hizo llegar el grupo municipal. Explican desde su entorno que la legislación da cinco días al alcalde para dar una respuesta. Mientras tanto, aclaran, no hará dejación de sus funciones como edil. No en vano, y pese a que días atrás llegó a despedirse del personal de todas sus áreas, aseguran que ha seguido acudiendo al Ayuntamiento a firmar expedientes y a reunirse con el jefe de servicio.

Cambio de sede

Por ahora, lo que sí ha cambiado tras la decisión de la insular de crear una gestora en Telde es la sede del partido. La que está en la calle Juan Diego de la Fuente, en Los Llanos, amaneció este viernes por la mañana sin la cartelería del partido que la identificaba y queda como oficina de trabajo y reuniones del grupo municipal. Dicho de otro modo, la nueva dirección local de CC deberá buscarse otro lugar.