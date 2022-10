200 drones en un espectáculo de luz, música y color en el Faro

El mayor espectáculo de drones que se ha visto en Canarias. Este es el cartel de presentación del evento que ha organizado para este sábado 22 de octubre el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en el entorno del Faro de Maspalomas, a partir de las 20.00 horas.

Casi 200 de estos artilugios voladores dibujarán figuras en el cielo, alusivas todas al turismo y a la marca turística Maspalomas Costa Canaria, en una representación dinamizada con luz, música y color. La edil de Turismo Inés Rodríguez subraya que será una exhibición personalizada para conmemorar el 60 aniversario de Maspalomas Costa Canaria, la zona turística de este municipio.

«No es un espectáculo privado, sino que ha sido financiado 100% por la concejalía de Turismo», apunta la responsable municipal, que recuerda que servirá para poner el colofón a la agenda de iniciativas y actividades puestas en marcha a lo largo de este mes de octubre para festejar tan singular efeméride. Será gratuito y con acceso libre.

El espectáculo de los drones correrá a cargo de Umiles

Hace poco tuvo lugar una representación similar en la isla, en concreto, en la playa capitalina de Las Canteras, pero en ese caso fue patrocinada por una empresa privada de automóviles y se llevó a escena con poco más de la mitad de los drones que participarán esta noche en el Faro. El de este sábado correrá a cargo de una prestigiosa empresa, Umiles, con presencia internacional, que en España tiene su sede, su fábrica y su centro de vuelo y operaciones en Madrid.

Umiles

La concejal no aclara exactamente a qué hora tendrá lugar esta exhibición voladora. Solo avanza que el evento dará comienzo a partir de las 20.00 horas y que no solo contará con la puesta en escena de estas pequeñas aeronaves no tripuladas, sino que habrá además una actuación musical a cargo de Judith Pezoa y un quinteto de cuerda y otro espectáculo de vídeo mapping con imágenes proyectadas sobre el propio faro, luces y colores. Será como el que se celebró con gran éxito de público el pasado 15 de octubre, solo que, en este caso, los drones sustituirán a los fuegos artificiales.

«Para callar bocas»

En total, según las estimaciones de la concejal Inés Rodríguez, el acto se prolongará durante 90 minutos. «Invito a toda la ciudadanía del municipio y de la isla y también a los turistas a que vengan a disfrutar de este espectáculo único». La edil subraya que la organización de la exhibición de esta noche es «el fruto de muchos meses de trabajo» y que cuenta con todas las autorizaciones.

«Hasta siete administraciones distintas, incluida Costas, han sido informadas y han dado su visto bueno, lo digo para callar bocas», advierte Rodríguez. Inicialmente estaba programado que los drones sobrevolaran las dunas de Maspalomas y que la representación tuviera lugar el 27 de septiembre para conmemorar el Día Mundial del Turismo, pero el paso de Hermine y los daños que provocó en el mirador del Riu Palace, en Playa del Inglés, llevaron al departamento a retrasar el espectáculo. Sin embargo, entonces se especuló con que no contaba con permiso del Cabildo para hacerlo en las dunas.