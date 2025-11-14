Dos platas y siete bronces para quesos grancanarios en la World Cheese Awards El semicurado de cabra de Era del Cardón y el curado de mezcla de Quesos San Mateo obtienen medalla de plata en la edición de 2025 del certamen mundial de más prestigio

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:09

Nueve de los 34 productos de 18 queserías de Gran Canaria que participaron en la edición de 2025 de World Cheese Awards han obtenido medalla, en concreto dos platas y siete bronces que evidencian la calidad y el buenhacer de las elaboraciones de la isla.

El semicurado de cabra de Quesería Era del Cardón, de Lus Martel Perdomo, y el curado de mezcla de Quesos San Mateo son los que se traen la plata de Berna, en Suiza, donde tuvo lugar este año el concurso de más prestigio del mundo.

Dos quesos de media flor, una de las variedades de la denominación de origen de Gran Canaria, se traen una medalla de bronce. Son los de Los Altos de Moya y Quesos La Caldera, de Juan Felix Medina Moreno y Francisco Javier González Ramos, respectivamente.

Dos semicurados de cabra untados con pimentón han logrado bronces. Son los de Quesos San Mateo, en este caso de la marca Volcania, y Queso Flor de Valsequillo. También obtuvo este galardón el semicurado de Ganadería Acodeli que hace Quesos El Draguillo.

Cierran el medallero de quesos de Gran Canaria dos elaboraciones curadas. Una es la de oveja de El Cortijo El Montañón, de David Ismael Moreno Gil, y otra es la de mezcla de Juan Suárez e Hijos, de Finca Fuente Morales.

20 de los 34 quesos de la isla que acudieron al World Cheese Awards fueron premiados en el Concurso Insular de este año, motivo por el cual el Cabildo se hizo cargo de su cuota de inscripción.

Participaron más quesos madurados o añejos que semicurados. Los de media flor suponían un porcentaje en torno al 12%, mientras que los de flor suponen eran el 2,9% de los remitidos al concurso internacional. En cuanto a la naturaleza de la leche con la que se realizaron, la mitad han sido elaborados con leches de más de un animal. La mezcla más habitual era la de vaca, cabra y oveja.

Además, los queseros grancanarios han preferido utilizar la leche cruda, ya que los elaborados con leche sin tratamiento térmico representaban este año el 60% de los quesos remitidos al concurso en comparación con el resto, los preparados con leche pasteurizada.