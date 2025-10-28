Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Doce nuevos stands este sábado en la Feria de Artesanía de Santa Brígida

Cada primer sábado de mes, el parque municipal acoge una exquisita muestra de creatividad y talento local

Martes, 28 de octubre 2025, 13:47

Cerámica, vidrio, almazuelas, bisutería y diademas con flores artificiales, calado, telas creativas y patchwork, piezas en madera y cuerno, ganchillo, y joyas de alta bisutería con alas de mariposa y orquídeas…

Una exquisita muestra de creatividad y talento artesanal llegará este sábado, 1 de noviembre, a la Feria de Artesanía de Santa Brígida, que incorpora doce nuevos puestos en su ya variada oferta.

Como cada primer sábado de mes, de 10:00 a 15:00 horas, el Parque Municipal de Santa Brígida (anexo al Mercado Municipal) se convertirá en un punto de encuentro entre artesanos, artesanas y amantes de los oficios tradicionales. Una feria que invita a pasear entre colores y texturas, descubriendo creaciones que combinan la herencia de la artesanía canaria con propuestas contemporáneas llenas de sensibilidad y originalidad.

Organizada por el Ayuntamiento de Santa Brígida, a través de la Concejalía de Comercio y Mercados Municipales que dirige Carmen Juez, esta feria refuerza el compromiso con la artesanía y el comercio local, creando un espacio donde la tradición se une con la innovación.

