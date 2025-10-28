Doce nuevos stands este sábado en la Feria de Artesanía de Santa Brígida Cada primer sábado de mes, el parque municipal acoge una exquisita muestra de creatividad y talento local

Cerámica, vidrio, almazuelas, bisutería y diademas con flores artificiales, calado, telas creativas y patchwork, piezas en madera y cuerno, ganchillo, y joyas de alta bisutería con alas de mariposa y orquídeas…

Una exquisita muestra de creatividad y talento artesanal llegará este sábado, 1 de noviembre, a la Feria de Artesanía de Santa Brígida, que incorpora doce nuevos puestos en su ya variada oferta.

Como cada primer sábado de mes, de 10:00 a 15:00 horas, el Parque Municipal de Santa Brígida (anexo al Mercado Municipal) se convertirá en un punto de encuentro entre artesanos, artesanas y amantes de los oficios tradicionales. Una feria que invita a pasear entre colores y texturas, descubriendo creaciones que combinan la herencia de la artesanía canaria con propuestas contemporáneas llenas de sensibilidad y originalidad.

Organizada por el Ayuntamiento de Santa Brígida, a través de la Concejalía de Comercio y Mercados Municipales que dirige Carmen Juez, esta feria refuerza el compromiso con la artesanía y el comercio local, creando un espacio donde la tradición se une con la innovación.