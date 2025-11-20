Los días 24 y 25 se cierra al tráfico el ramal de acceso al Lomo de Maspalomas desde la GC-1 por obras de asfaltado La prohibición de circular en la vía se prolongará desde las 07.00 a las 19.00 horas los dos días

CANARIAS7 San Bartolomé de Tirajana Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:47 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana comunica a los conductores que utilizan el ramal de enlace de la autovía GC-1 con la zona del Lomo de Maspalomas para acceder a San Fernando de Maspalomas que dicha vía se cerrará obligatoriamente al tráfico rodado los próximos días lunes 24 y martes 25 de noviembre por obras de asfaltado en el núcleo urbano.

En ese sentido, el alcalde Marco Aurelio Pérez ha dictado un bando donde se informa que las obras de rehabilitación de firmes de la red de carreteras, caminos, calles e instalaciones patrimoniales del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana conllevarán la prohibición de circulación los días 24 y 25 en la salida 45 de la GC-1, desde las 07.00 horas de la mañana a las 19.00 horas de la tarde.

Además de la circulación, en esos dos días y dentro del mismo horario también quedará prohibido el estacionamiento de vehículos en el tramo de vía donde se van a realizar los trabajos de asfaltado, que se acometerán en el firme de la calzada derecha entre las dos rotondas.

Ampliar Vial que será asfaltado. C7

El en el bando de la Alcaldía se solicita la colaboración activa de la ciudadanía para minimizar los problemas e inconvenientes que estas obras pudieran ocasionar a los conductores, a quienes se insta que acaten en todo momento las instrucciones, señalización e indicaciones de los agentes de la Policía Local y de los operarios de las obras.

Mientras se acometen las obras, los conductores pueden acceder al casco urbano de San Fernando de Maspalomas y al centro de la ciudad turística por los ramales de entrada de El Veril y de la estación de servicios de los taxistas aledaña al Mercado Municipal.