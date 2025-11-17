El descontrol de los accesos al Roque Nublo Dos de cada tres personas que visitan el Monumento Natural llegan en coche privado y la mitad lo hace sin tener la necesaria reserva previa

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 17 de noviembre 2025, 05:00 Comenta Compartir

Más del 65% de los visitantes del Roque Nublo sigue acudiendo a este icono paisajístico de la cumbre de Gran Canaria en coche privado, a pesar de que desde el pasado mes de febrero hay una línea de transporte público que para al lado de la plataforma sobre la que se asienta, y casi la mitad de las personas que llegan al punto de control lo hace sin la reserva previa con la que el Cabildo intenta reducir la masificación del Monumento Natural.

Estos dos datos evidencian que las medidas de control del acceso al Roque Nublo entre las 10.00 y las 17.00 horas implantadas por la Consejería de Medio Ambiente no están dando los resultados deseados, pero no deben ocultar otros indicadores positivos desde que están en marcha, como que la sobrecarga de visitantes se ha reducido, a la mitad en la Degollada de La Goleta y a un tercio en el tablón sobre el que se encuentra el hito geológico con más atractivo de Gran Canaria, lo que revierte en una mejora ambiental del espacio y una visita más satisfactoria.

Estas son algunas de las conclusiones del estudio presentado en las recientes Jornadas Forestales de Gran Canaria sobre la evolución que ha tenido el control del acceso de visitantes al Roque Nublo entre febrero, cuando se implantó, y septiembre elaborado por el Servicio de Medio Ambiente y presentado por el técnico Pablo Carretero.

El estudio detecta que continùa el desorden de vehículos particulares mal estacionados entre los kilómetros 11 y 12 de la carretera GC-600, la más cercana al espacio natural. Son, sobre todo, vehículos de alquiler de los turistas que se acercan a las cumbres. Las multas que impone la Guardia Civil no han logrado disuadir a estos conductores, que a diario siguen aparcando donde está prohibido.

Una vez cerrado el pequeño estacionamiento aledaño a la plataforma sobre la que se encuentra el macizo rocoso, reconvertido en parada de guaguas, el aparcamiento más cercano ha pasado a ser el disuasorio habilitado en Cruz de Los Llanos, gratuito pero a 3,5 kilómetros de distancia o, en otras palabras, a hora y media andando y a 10 minutos en guagua. El otro aparcamiento disuasorio, en el casco urbano de Tejeda, es de pago y está a media hora en guagua.

El informe considera que falta información en las carreteras de acceso para ordenar los flujos de vehículos en la cumbre y para corregirlo aboga por instalar más señales.

Sin la reserva previa

El estudio cifra en un 49% el porcentaje de visitantes que en septiembre llegó hasta la caseta de control de los accesos sin reserva previa, una cifra que fue del 26% en agosto, el 39% en julio y el 55% en junio. Los lunes y martes son los días en que se registran más visitantes y los domingos es cuando menos demanda existe.

Ampliar

Debido a la necesidad de tener reserva previa, y aunque se puede hacer in situ una vez en el Roque Nublo, se está produciendo la apertura y consolidación de veredas alternativas de acceso para intentar sortear el punto de control y colarse sin reserva. Es la opción que toman quienes deciden no esperar para obtener la autorización, lo que a veces puede tardar horas y generar frustraciones y momentos de tensión con el personal de Gesplan cuando los permisos, un máximo de 60 por hora, se agotan.

Y las personas que dejan de entrar al Monumento Natural no desaparecen, sino que se trasladan a algún otro punto de interés de la cumbre, por ejemplo al Roque Bentayga, algo que, entre otras consecuencias, está generando una dispersión de la basura por el entorno que se aprecia, entre otros sitios, en El Montañón.

Por otra parte, el aumento de uso previsto en los otros dos accesos al espacio natural protegido es relativo, cifrándose en un 35% desde Degollada de Hoya Vieja (menos de 25 personas al día) y en más de un 69% desde La Culata (menos de 30 personas al día). Al respecto, el estudio apunta la posible necesidad futura de implementar nuevos puntos de acceso si continúa la dinámica ascendente.

Ampliar

El estudio concluye que se necesita tiempo para que el nuevo modelo, que ha llegado «para quedarse y replicarse» y que es susceptible de seguir ajustándose, se asiente y se logre evitar la masificación del espacio protegido y un mejor disfrute de su visita.