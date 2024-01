Denuncian por una presunta estafa de casi 60.000 euros a dos hermanos de La Aldea de San Nicolás

Varios vecinos de La Aldea de San Nicolás, así como de otros municipios de Gran Canaria, han denunciado ante la Guardia Civil a dos hermanos de la localidad mencionada por un presunto caso de estafa económica, la cual podría ascender a los 60.000 euros.

Una de las persona afectadas, la cual ha preferido no dar su nombre por temor a represalias, pero sí ha ofrecido declaraciones exclusivas a CANARIAS7, ha manifestado su impotencia explicando su caso. «A mí y a mi marido nos estafaron más de 10.000 euros», denuncia. Al parecer, según declara esta supuesta víctima, estos hermanos «decían por el pueblo que trabajaban para una empresa que compraba electrodomésticos, móviles o patinetes, entre otros, a una empresa que estaba en quiebra y que eso les daba opción de vender esos productos de una manera más económica».

Imagen de los productos ofrecidos por estos presuntos estafadores. C7

Tras escuchar esta oferta y meditarlo, esta vecina de La Aldea se interesó por algunos de esos productos y decidió hacerle una compra. «Compré varias cosas, me llegaron bien y acepté pagar el importe total. Mi sorpresa llegó cuando, tres meses más tarde, volví a hacerle un pedido: me gasté el doble de dinero -porque esta vez me dijo que tenía que pagar por adelantado- y encima de no llegarme nada de lo que pedí, se quedaron con mi dinero», afirma.

«Son unos estafadores. Ahora por las fechas de Navidad han dejado a muchísimas familias de La Aldea y de otros municipios sin dinero y sin los pedidos que les hicieron. Por eso estalló todo, porque las personas a las que nos estafaron empezamos a avisarnos unas a otras, porque no era lógico nada de lo que estaba pasando», declara.

La presunta estafa a la que se refiere esta vecina podría ascender a los 60.000 euros, por lo que ya se ha abierto una investigación judicial.