CC denuncia en el Parlamento que la residencia ilegal de Guía sigue abierta

La diputada nacionalista Beatriz Calzada denunció el pasado martes en el Parlamento de Canarias «la falta de transparencia e incapacidad de gestión» de la consejera regional de Derechos Sociales, Noemí Santana, «quien a pesar de contar con informes desfavorables de los inspectores mantiene la residencia de mayores de Guía abierta». Calzada recordó que CC viene denunciando esta situación desde marzo pasado, dando la Consejería por precintada la instalación desde mayo, cosa que no es real, pues a día de hoy sigue abierta.

Tal y como enumeró Beatriz Calzada, se ha constatado que la referida residencia de mayores La Milla presenta una serie de deficiencias graves, tanto que «el centro no reúne condiciones objetivas para prestar servicios básicos a los que los usuarios tienen derecho, no debiendo continuar la actividad hasta tanto no se subsanen las deficiencias existentes para su funcionamiento legal». Entre las irregularidades certificadas en la residencia, donde la mayoría de usuarios son mayores de 80 años y necesitan ayuda para asearse, ducharse, vestirse, caminar o alimentarse, que la sala de estar se usa como comedor; en los dormitorios y aseos no hay pulsadores de llamada de emergencia; a dos de los dormitorios se accede a través de otros dormitorios; faltan sillas, roperos y mesillas; los dormitorios carecen de ventilación porque no se puede abrir ventanas; o que solo hay dos aseos para residentes y solo uno de ellos es totalmente accesible. A ello, relató la diputada de CC, que en el momento de la inspección la actividad de los residentes era ver la tele y escuchar música; la limpieza del centro la realizan auxiliares geriátricas; los menús no están firmados por técnicos competentes; no consta un plan de atención individual básico; no cuentan con el personal requerido ni la titulación necesaria; no tienen contrato de seguro de responsabilidad civil; el centro carece de protocolo covid adaptado a la residencia; existen deficiencias en el sistema de protección contra incendios; y no cuenta con acreditación de Salud Pública para ofrecer alimentos.

Por todo ello, «no entendemos que nueve meses después, la residencia siga funcionando», dijo Calzada en el Parlamento canario.

Por su parte, Santana reconoció que la Consejería «ha sido la primera interesada en actuar, pro eso el servicio e acreditaciones e inspecciones de centros ha visitado en al menos tres ocasiones dicha residencia, y ha actuado incluso antes de que lo hiciese la Fiscalía». En estos momentos, continuó Santana, se sigue el procedimiento sancionador que marca la ley «para su más que probable cierre en el futuro».