CC denuncia que San Bartolomé no acude a la World Travel Market El líder local de CC, Alejandro Marichal, se queja de la «falta de implicación» y de la «dejadez institucional» de la alcaldesa, Conchi Narváez (PSOE)

Tras año y medio de parálisis turística total, con sólo un 53% de la oferta alojativa operativa, con unas previsiones para el cierre de 2021 que hablan de una reducción del 68% en el número de turistas respecto a 2019 y siendo el destino turístico estatal con mayor número de pernoctaciones «no se entiende, ni se justifica que la World Travel Market se vuelva a poner en marcha y que no asista una representación institucional de nuestro destino turístico», denuncia el exconcejal de Turismo de San Bartolomé de Tirajana y líder local de CC, Alejandro Marichal.

La Feria Internacional de Turismo más importante arranca hoy lunes sin la presencia de Conchi Narváez, se queja CC en un comunicado. El Turismo, la principal industria del municipio, requiere de una continua promoción, de relaciones estrechas con touroperadores, agentes de viajes, aerolíneas, entre otros segmentos, que mantengan viva la conexión entre los paises emisores y nuestro destino turístico, y «no asistir a la WTM no sólo debilita la promoción de la marca Maspalomas Costa Canaria, sino que además pone en evidencia la falta de implicación y la dejadez institucional que el PSOE imprime en todo lo que hace».

Antes de la expulsión de Coalición Canaria del grupo de Gobierno, explica el exedil de Turismo, la Concejalía de Turismo ya trabajaba en una serie de acciones promocionales que Narváez, como persona que asumió estas funciones, debió seguir trabajando para llevar a la WTM, pero en lugar de esto «ha dejado morir los proyectos ya encaminados y que hubiesen servido para reactivar el destino».

Entre las acciones a realizar estaban la presentación y promoción, en el mercado británico, del cartel del Carnaval Internacional de Maspalomas 2022 dedicado este año a la 'Magia' y que es uno de los principales eventos que se celebran en el municipio. Además, continúa el exedil de Turismo, se estaba trabajando en la realización de cinco vídeos que promocionarían los cinco principales segmentos turísticos: Sol y Playa, Ocio, Familia, Deportes y Gastronomía; se iba a presentar la página web realizada para la promoción de la oferta de ocio de las Medianías, así como el Camino de Santiago y la ruta entre volcanes de Gran Canaria. Por último, todas estas acciones iban a ir apoyadas en una campaña 'online' para la promoción y captación de clientes potenciales interesados en venir a Maspalomas y potenciar la marca a nivel internacional.

«Este municipio no se merece que Conchi Narváez (PSOE) y NC no trabajen ni aún dándole el trabajo hecho, y si era cuestión de egos, de no querer llevar el trabajo realizado por otros, podría haber optado simplemente con ir acompañando a la nueva concejala de Turismo para hacer una presentación oficial, pero ni en esto se ha molestado», concluye Marichal.