NC denuncia que la alcaldesa de Mogán se suba el sueldo en 11.000 euros

El partido nacionalista ha denunciado, a través de un comunicado, que «en la primera sesión plenaria que se ha celebrado en este nuevo mandato, la alcaldesa de Mogán y su grupo de gobierno han puesto de manifiesto que lo que mas les preocupa es mejorar sus sueldos públicos».

El partido apunta que «tal y como aparece en el expediente, que se ha sometido a consideración plenaria, las retribuciones de la alcaldesa de Mogán pasan de 53.065,3€ a 63.888,61€, casi 11.000 euros más que en el mandato pasado. Así mismo, los sueldos de los concejales sufren un incremento de 2.800€, lo que va a suponer que los vecinos de Mogán paguen de sus impuestos alrededor de un millón de euros al año en sueldos de los concejales, y todo ello sin informe económico del interventor que lo avale».

En este sentido, Juan Manuel Gabella, edil de Nueva Canarias-Bloque Canarista, que va a compartir la portavocía con Javier Romero en las diferentes sesiones plenarias, ha expresado que «el grupo de gobierno, con esta decisión, muestra muy poca sensibilidad y empatía con la realidad social en la que vivimos, con una inflación y un incremento de las hipotecas que recortan poder adquisitivo a los ciudadanos y que conlleva a su vez, un alarmante incremento de la desigualdad y de la pobreza con un incremento de los niveles de pobreza».

Nueva Canaria ha expuesto en esta primera sesión plenaria su desacuerdo en cuanto a la subida salarial «que carece de motivos y que no tiene cabida en estos tiempos en los que se deben priorizar otros asuntos que precisan de estos fondos económicos municipales». Gabella ha mostrado durante su intervención incredulidad «por la prisa que han tenido los de Juntos por Mogán en subirse el sueldo nada más comenzar a gobernar, a sabiendas de la situación por la que pasan muchas familias moganeras que precisan de ayudas sociales, y que podrían por ejemplo aportar estas cantidades que han utilizado para subirse el sueldo en ampliar partidas en ayudas de emergencia sociales, becas, ayudas de libros…»

Dudas sobre compatibilidad

En la sesión plenaria se sometió a consideración de la corporación la declaración de compatibilidad de tres concejales del grupo de gobierno, Mencey Navarro, Luis Miguel Becerra y Minerva Oliva. Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista, se plantearon dudas jurídicas en relación a la legalidad de conceder la compatibilidad a Mencey Navarro, ya que según establece el art. 12.1 letra a) de la ley de incompatibilidades el desarrollo de las actividades privadas no pueden estar relacionadas con la actividad pública. En este caso, el concejal Mencey Navarro es letrado y a la vez concejal responsable de la asesoría jurídica, por lo que el portavoz adjunto, Juanma Gabella, preguntó al secretario «si el ayuntamiento de Mogán contaba con mecanismos administrativos que controlasen que el concejal no use sus conocimientos en temas jurídicos del ayuntamiento en su actividad privada», la respuesta del secretario llenó de dudas a la oposición quienes, tras escuchar la la afirmación de que todo queda bajo la responsabilidad del concejal, votaron en contra del expediente.