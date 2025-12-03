El décimo presupuesto del Cabildo desde que Morales lo preside dobla al primero Las cuentas para 2026, las primeras que inicialmente son milmillonarias, dedican 220 millones a inversiones, 119 más que en 2016 | NC y PSOE rechazan todas las enmiendas de la oposición

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:05 | Actualizado 18:46h. Comenta Compartir

El primer presupuesto del Cabildo de Gran Canaria que empieza siendo milmillonario fue aprobado inicialmente este miércoles en un pleno extraordinario que apenas duró una hora. Las décimas cuentas consecutivas elaboradas por gobiernos de izquierda presididos por Antonio Morales duplican el importe de las primeras, las de 2016, que ascendían a 510 millones. Las de 2026 arrancan con 1.055 pero la previsión es que lleguen a 1.300 millones.

El Gobierno insular de NC y PSOE no aceptó ninguna de las 66 enmiendas parciales presentadas por los grupos políticos del PP y CC y rechazó las tres enmiendas a la totalidad que pedían la devolución de las cuentas registradas por esos dos grupos y el de Vox, los tres de la oposición.

Con casi 288,36 millones de presupuesto consolidado, la Consejería de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad es la que dispondrá en 2026 del gasto más elevado. No sólo es la que más importe gestionará sino que también es la que más incrementará sus cuentas, un 23,41%.

Le siguen los presupuestos del área de Presidencia y Movilidad Sostenible, que manejará 188,31 millones, y de Medio Ambiente, Energía, Clima y Conocimiento, al que se asignan 109,81 millones. Para Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda se consignan 101,38.

El presupuesto para 2026, el tercero de este mandato, reserva 220 millones para inversiones, casi el 21% del importe total. Según destacó el consejero de Hacienda, Pedro Justo, son 119 millones más que los incluidos en las primeras cuentas confeccionadas con Morales como presidente, cuando se consignaron 100 millones. El crecimiento en estos diez años ha sido de casi un 120%.

Progresivo aumento en diez años

Para ilustrar el progresivo incremento del presupuesto del Cabildo, Justo recordó que en 2020, el primer año del segundo mandato de Morales, ascendía a 664 millones y que en 2024, el primer año del tercer y actual mandato, se elevaba a 916. El aumento en en los últimos diez ha sido de 544 millones.

Ampliar

Además, destacó que en tres de los últimos cinco ejercicios se ha batido el récord de gasto histórico del Cabildo, un tope que se alcanzó en 2024, cuando fue de 903,73 millones. En 2015, cuando Morales se convirtió en presidente, ese gasto fue de 552 millones, 351 millones menos.

Críticas de la oposición

El portavoz del PP, Miguel Jorge, lamentó que después de diez años el Gobierno de Morales «no ha puesto ni una vivienda más a disposicion de la gente» y que en 2025 no ha abierto ninguno de los nuevos centros sociosanitarios en construcción.

Jorge criticó una vez más el alto número de subvenciones directas previsto en las cuentas para 2026, más de 850 sin concurrencia publica y consideró que el Gobierno insular «se ha acomodado en una isla segundona».

Vidina Cabrera, portavoz de CC, resaltó que el presupuesto sólo destina el 0,47% del gasto a construcción de viviendas, que empelará 5.000 euros al día en publicidad institucional para el presidente y el vicepresidente y que, fruto del saldo bancario, el Cabildo recibirá en 2026 intereses por valor de 10 millones.

Para Yeray Suárez, portavoz de Vox, las cuentas para 2026 denotan que el Gobierno insular «no tiene estrategia, no tiene prioridades claras y responde a inercias y compromisos políticos». Se trata, dijo, de un «documento inflado, frágil y desconectado de la realidad de Gran Canaria».