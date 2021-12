«Hemos cumplido el 90% del pacto, pero somos conscientes de lo que falta»

Gonzalo Rosario agotará el actual mandato como primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, entre otras áreas. Después se jubilará. Dice que será «bueno para el municipio y para el partido. Hay que renovar, hay gente nueva y el partido tiene que reinventarse».

-¿Qué siente al dejar la Alcaldía de Teror?

-Siento una gran satisfacción en el sentido de que he cumplido con el pacto de gobierno y hay normalidad absoluta. No hay tristeza. Al revés, alegría por haber cumplido con mi partido y con mi socio de gobierno. La hoja de ruta está marcada y todo funciona con normalidad absoluta, hay roles marcados.

LAS FRASESFIESTA DEL PINO«Habrá fiesta, pero no será como antaño, no habrá actos multitudinarios»GC-21«La carretera era importantísima para Teror. Es excelente, con mayor visibilidad y seguridad»

-¿Cómo se gobierna con el PP?

-Ya veníamos de la anterior legislatura y ha sido un trabajo conjunto y en armonía, en equipo con las lógicas dificultades, da igual el partido, pero con respeto. Hemos pensado no en las ideologías sino en trabajar por las personas y sus problemas. Estamos a su servicio.

-¿Cuál es el balance que hace que este tiempo de gobierno?

-Muy positivo, pese a la pandemia que nos ha ralentizado el trabajo administrativo, como a todos. Hemos aprobado los dos presupuestos, un plan de inversión potente de más de 10 millones de euros que sumado a la cofinanciación se convierte en prácticamente 20 millones de inversión. Estamos generando economía e inversión en servicios públicos e infraestructura. Lo que nos lleva a cumplir casi el 90% del pacto de gobierno, ya tenemos financiación para hacer todas las mejoras que teníamos para esta legislatura, muy fructífera aunque compleja.

-¿Cuáles diría que son los principales logros de su mandato?

-Aparte del plan de inversiones, la carretera, la residencia y el centro de interpretación en la Plaza del Pino, áreas polivalentes y de esparcimiento. Y también temas pendientes, como la segunda fase del anillo hidráulico; cosas que no hemos logrado, asignaturas pendientes de las que somos conscientes. Como el plan general que nos anularon; ya estamos trabajando con Gesplan para empezar de nuevo.

-Precisamente el pueblo de Teror ha sido muy crítico con temas como el servicio de agua de abasto.

-El suministro de agua es sin duda un tema pendiente. Hemos puesto 1.000 contadores inteligentes o digitales de forma que se pueda realizar la lectura y posibles fugas. Ya tenemos del Consejo Insular de Aguas el sondeo del Granadillo. No es el agua que queramos, sino la que nos venden. El 33% es propiedad del Ayuntamiento, pero seguimos comprando. Y estamos peleando la impulsión del agua Arucas-Teror, proyecto que se paralizó en 2010 y que estamos trabajando de la mano del Consejo Insular de Aguas. Somos el único municipio junto a Tejeda y Valleseco que no tenemos agua desalada. No tenemos ese recurso añadido y con el consumo que tenemos, es importante; es imprescindible el agua desalada. Y hay que decir que damos el servicio a diario, pero en verano habrá restricción.

Y también una cosa que nos preocupa mucho es la tardía respuesta administrativa a las necesidades administrativas de la ciudadanía con el Ayuntamiento. Se tarda demasiado. Hay muy poco personal, un mal de todas las administraciones, y ello pese a los medios digitales que cada vez implantamos más. Pero la respuesta es tardía y debe ser más inmediata.

-¿De qué más se quejan los terorenses?

-Hay que seguir mejorando en asuntos como la limpieza de la vegetación de los márgenes de las vías públicas. Males de todos los barrios y de los que los vecinos se quejan. Afortunadamente la gente es reivindicativa y nos exige un esfuerzo permanente. La ciudadanía de Teror es sumamente exigente y nos hace estar en marcha y poner soluciones, pero los trámites administrativos son los que son, son más las necesidades que las posibilidades. El ciudadano solo entiende su problema, pero hay que mirar la generalidad, el vecino solo ve su barrio o su calle, somos así. Es un trabajo constante que nunca se termina. Somos conscientes que tenemos que mejorar, porque lo demanda el ciudadano, en la recogida de basura, por ejemplo. Hay incívicos que dejan los residuos donde quieren. Un mal endémico. Constructores desaprensivos que dejan tirados los escombros.

-No lo puede resolver todo la administración pública.

-Las sociedad actual dan por descontado que todo lo tiene que hacer la administración pública. Antes la gente barría su tramo de calle, ahora lo hace el titular de la vía. Pero los recursos son finitos. Es una asignatura pendiente que tenemos que seguir trabajando, que la gente se implique en el cuidado de lo suyo, al tiempo que los servicios municipales ponen todo de su parte.

-¿Habrá fiestas del Pino?

-Habrá fiesta, pero no sabemos cómo. Las perspectivas son positivas, aunque no es fácil, los tiempos administrativos son complejos. La gente necesita fiesta, y además está sentimiento; la fiesta del Pino da el consuelo que necesitamos después de un año tan duro. Y hay que tener en cuenta la economía que genera esa fiesta para toda la isla. No hay restricciones de movilidad, como el año pasado, este año las cosas van mejor, salvo retrocesos, durante el mes de julio diremos qué actos se pueden hacer. Todo lo que se pueda hacer se hará, con seguridad. Eso sí, la fiesta no será como antaño, no habrá actos multitudinarios. Pero habrá bajada de la Virgen y actos musicales en espacios seguros y controlados.

-La fiesta y la nueva carretera generan economía entonces.

-Teror siempre ha sido comercial. La Virgen del Pino y el casco histórico son de visita obligada para cualquiera, y la carretera era importantísima. En 2010 se consiguió el viaducto y ahora con la implicación importante del Cabildo se ha conseguido una excelente carretera con mayor visibilidad y seguridad para vehículos y caminantes. Teror está a un paso de todo, de la capital, y supondrá una reactivación económica.