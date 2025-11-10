Cuenta atrás para el control digital del acceso a las dunas de Maspalomas El Cabildo contrata la instalación de sensores con cámaras que emitirán alertas, por un lado, y para medir la calidad ambiental de la charca, por otro

Personas transitando fuera de los senderos habilitados en las dunas captadas con un dron.

Jesús Quesada Maspalomas Lunes, 10 de noviembre 2025, 05:10 Comenta Compartir

El Cabildo de Gran Canaria acaba de contratar la instalación de sensores para monitorizar la afluencia turística a las dunas de Maspalomas y el control medioambiental de su charca, la implantación de un sistema de señalización digital con códigos QR y la colocación de pantallas de información en zonas estratégicas para difundir información turística y sensibilización ambiental.

Para controlar los accesos de las personas a zonas no permitidas dentro de las dunas se instalarán sensores, alimentados con paneles solares, capaces de detectar y avisar de tales hechos. Este sistema de video-medición debe identificar y estimar el número de personas, el lugar y la fecha en que se produzca el acceso, generar alertas automáticas y enviarlas por email, SMS u otras vías de comunicación.

Los módulos de captura de imágenes de estos sensores estarán dotados de hasta tres cámaras de alta calidad que permitan capturar imágenes a gran velocidad y con alta resolución.

Dentro de este contrato se incluye el despliegue de una red de sensores para analizar parámetros de calidad ambiental de la laguna salobre, como la turbidez del agua, su temperatura y los niveles de Ph, nitratos, sodio, calcio y bromuro, con el fin de detectar cambios en sus condiciones ambientales, prever posibles impactos y optimizar su conservación, asegurando una respuesta eficiente ante cualquier anomalía.

De ejecutar este contrato se encargará la UTE Cibernos Consulting-Yonders de Madrid, adjudicataria también del desarrollo de un gestor de contenidos del destino para las pantallas, webs y elementos que conformarán la señalización inteligente, de la producción de contenidos digitales (al menos 20 vídeos de 45 a 60 segundos en español, inglés y alemán, 100 fotografías y 100 textos web) y del suministro e instalación de cinco pantallas en las zonas de mayor afluencia turística.

Estas pantallas informativas sobre la Reserva de la Biosfera, que serán de 55 pulgadas, se localizarán en los aparcamientos sitos en las avenidas de Gran Canaria, Granada y Touroperador Air Marín y en las calles Ángel Luis Tadeo y plaza de Miramar.

Ampliar Vista aérea de la charca de Maspalomas. C7

Además desarrollará dos portales web multilingües, uno sobre el proyecto Impulsa Maspalomas, con información, vídeos, imágenes del entorno dunar y una explicación de las características de la Reserva Natural Especial; y otro sobre recursos del espacio protegido, diseñado para interpretar las señales de la actuación mediante códigos QR y enlaces web a este portal.

Señalización inteligente

Por último, la empresa Proseñal SLU de Barcelona ejecutará el contrato para la señalización inteligente a implantar en vías, senderos, centros y espacios turísticos de las dunas informando sobre aspectos de cuidado medioambiental, usos permitidos, restricciones, horarios y la red insular de recarga de vehículos eléctricos.

Algunas de estas señales incluirán un código QR para acceder a información complementaria en formato digital. Se colocarán 171 señales, 79 sobre postes ya existentes de distinto tipo, 73 sobre soportes a suministrar y 19 en mesas interpretativas.

Estas señales informarán del proyecto MasDunas, el trazado de los senderos transitables, los valores de la Reserva, la normativa del espacio natural y la prohibición de alimentar a la fauna.

La licitación y adjudicación de las soluciones tecnológicas para aumentar el control de la presión humana sobre la Reserva Natural Especial más visitada de la isla fue encargada por la Consejería de Medio Ambiente a la Sociedad para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sodetegc).