Cuenta atrás para el comienzo de las obras en la Estación de Guaguas de Arucas La actuación permitirá rehabilitar el firme, renovar los aseos, impermeabilizar la cubierta y diferentes trabajos de albañilería | La Autoridad Única del Transporte destinará en torno a 719.169 euros

David Rodríguez Medina Arucas Viernes, 14 de noviembre 2025, 05:50 Comenta Compartir

La Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria (AUTGC) ha sacado a concurso de licitación el contrato de adjudicación de las obras para reformar la Estación de Guaguas de Arucas. Esta actuación consistirá en la rehabilitación del firme, la renovación de aseos, impermeabilización de la cubierta y diferentes trabajos de albañilería orientados a mejorar la infraestructura. Desde la administración insular se prevé destinar 719.169 euros para la realización de los trabajos.

El plazo para que las empresas puedan presentar sus ofertas se establece hasta el próximo 21 de noviembre. La duración de las obras se marca en siete meses desde su comienzo y la intención de la administración pública es que la mayoría de los trabajos se realicen mientras la estación sigue en funcionamiento para entorpecer lo menos posible al servicio, por lo que se descarta su cierre para realizar algunas labores. En la planta de cubierta está previsto que se instale una estructura metálica y se proceda a la impermeabilización, además de cambiar la barandilla y algunos tramos de alicatado.

Las actuaciones previstas se ubican en el casco de Arucas, en las calles que rodean la estación, entre las que se encuentran la calle Alcalde Francisco Ferrera Rosales, la calle Bruno Pérez Medina y la calle Alcalde Henríques Pitti.

Esta estación supone un nexo importante para el transporte público de los usuarios que buscan trasladarse o llegar hasta Arucas desde zonas como Firgas, Moya, Teror, Valleseco y Las Palmas de Gran Canaria, entre otros municipios. El proyecto técnico fue redactado por la empresa AT Hidrotecnica S.L. y posteriormente aprobado en junio de este mismo año por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas de la AUTGC.

Los deterioros que presenta actualmente la Estación de Guaguas de Arucas suponen un riesgo para los usuarios y los propios trabajadores de transporte público. Por su parte, en la planta alta del edificio se llevará a cabo un raspado y pintado en el interior de los habitáculos, así como la retirada y colocación de un nuevo falso techo. En la plata baja, al igual que en la alta, se rasparán y se pintarán las paredes y la barandilla, además de demoler el pavimento actual en la zona de espera de peatones en los andenes. La zona de vehículos se reasfaltará y los aseos públicos y de personal de guaguas serán renovados.

Actuaciones como el levantado del pavimento en la zona de peatones de la planta baja, entre otras, se realizarán por fases, dejando algunas zonas inoperativas para garantizar la seguridad de los usuarios de la Estación de Guaguas de Arucas. De la misma manera, algunos trabajos se realizarán en horario nocturno, como el fresado y asfaltado de la zona de peatones.

