Cuatro bienes de Guía que aspiran a ser BIC La asociación Párroco Bruno Quintana pide al Ayuntamiento que impulse los expedientes ante el Cabildo

CANARIAS7 Guía de Gran Canaria Miércoles, 12 de noviembre 2025, 06:10 Comenta Compartir

La asociación socio-cultural y de patrimonio Párroco Bruno Quintana, radicada en Guía, ha solicitado al Ayuntamiento guiense que, a la mayor brevedad posible, inste al Cabildo de Gran Canaria a la incoación de los expedientes para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de cuatro valiosos vestigios históricos del municipio: la Casa de los Quintana, la Casa de la Torre Mirador, la Villa Melpómene y el Trapiche de Ingenio Blanco.

El colectivo, que preside Gaumet Martín, pide, además, que sean tenidos en cuenta para su inclusión en el catálogo insular de bienes y que el Ayuntamiento, en aras a propiciar una auténtica participación de la ciudadanía en la gestión pública, retome el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico.

Ampliar Casa de los Quintana. C7

La Casa de los Quintana fue el espacio residencial del primer alcalde del municipio, desde 1526, por lo que está a punto de cumplir medio milenio de existencia. Además, presenta «indudables e interesantes detalles arquitectónicos» de la idiosincrasia insular.

Casa de la Torre Mirador. C7

El inmueble de la Casa de la Torre Mirador responde a una tipología característica en la zona de entre finales del siglo XIX e inicios del XX, como son, por ejemplo, los arcos escarzanos, la rejería o los paramentos alicatados en su fachada. Pero lo que verdaderamente destaca de este edificio, advierte el colectivo, es su torre-mirador, «auténtico referente en la silueta del conjunto histórico, así como sus singulares características formales, únicos no sólo en la comarca, sino en toda la isla de Gran Canaria».

Otro edificio singularmente representativo de la segunda mitad del siglo XIX es la Villa Melpómene. «Quizá la desidia que lleva sufriendo desde hace tiempo se deba a su ubicación en el extrarradio del centro histórico». Con todo, su «innegable valor añadido» es que fue residencia ocasional del reconocido compositor francés Camille Saint-Saens, una vinculación de la que muchos municipios han sabido sacar partido, al contrario que Guía.

Ampliar Trapiche de Ingenio Blanco. C7

Y finalmente esta asociación reclama declarar BIC el trapiche de Ingenio Blanco, una «reliquia de los bienes etnográficos de Guía de Gran Canaria». Precisa que junto al de la Ladera de Soleto forma parte de la candidatura conjunta de los ingenios azucareros a convertirse en Patrimonio Mundial de la Unesco. Presenta «un aceptable estado de conservación, además de ser referente del topónimo donde se localiza». El mismo catálogo del PEPRI apunta la conveniencia de que sea declarado BIC, añade el colectivo.

Ampliar Parte superior del Ingenio de Trapiche Blanco. C7