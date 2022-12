El contrato de residuos del sureste gana un 80% de personal y renovará 64 vehículos

El nuevo contrato del servicio de recogida de residuos de los tres municipios del sureste, Santa Lucía de Tirajana, Ingenio y Agüimes, incrementará un 80% el número de trabajadores, pues la previsión es que pase de los 85 actuales a contar con 150; y, además, implicará la renovación de toda la flota de vehículos, hasta completar 64 camiones.

Son algunas novedades que traerá consigo el contrato, que ayer fue adjudicado provisionalmente por la Junta General de la Mancomunidad del Sureste, según informó su presidenta y alcaldesa de Ingenio Ana Hernández, que compareció tras la reunión junto al alcalde de Agüimes Óscar Hernández y al edil santaluceño de Recogida de residuos José Moreno.

Son, en realidad, dos contratos. Uno, el de la recogida de residuos sólidos urbanos, la selectiva, el aceite doméstico y la ropa usada de los tres municipios, que recayó en AZ Servicios Urbanos y Medioambientales, por 89,1 millones durante 10 años. Y otro, específico para la recogida de la fracción orgánica y el servicio de triturado y gestión de podas, que fue en para Ayagaures Medioambiente SLU por 9,5 millones en 10 años, de los que más de 4,5 son para la fracción orgánica y más de 4,9, para la poda.

AZ tendrá que renovar todos los contenedores subterráneos, 1.230, para adaptarlos al nuevo sistema de recogida, con vehículos de carga bilateral y automáticos; cambiará 17 contenedores de papel y cartón en Santa Lucía, 10 en Agüimes y 8 en Ingenio por otros accesibles y adaptados, y sustituirá otros 18 de envases en Santa Lucía, 10 en Agüimes y 10 en Ingenio, por otros también adaptados. Además, deberá colocar un depósito para la recogida de aceite (en total serán 160) y otro para ropa, 37 para cada uno de los municipios, en todos los puntos de contenerización.

Por su parte, Ayagaures, que implantará el servicio de recogida de la fracción orgánica en los tres municipios, tendrá de margen hasta 2024 para empezar a suministrar e instalar 521 contenedores de 1.100 litros (uno por isla de contenedores), de los que el 30%, 156, serán adaptados.

50.000 toneladas el año pasado, 600.000 desde 2010 hasta 2021

El sureste generó en 2021 50.726 toneladas de residuos, de las que 42.974 fueron sólidos urbanos; 801.540 kilos fueron trastos, 111.100, basura orgánica; 2.641 toneladas de papel y cartón, 2.911 toneladas de envases ligeros; 1.287 toneladas de vidrio, y 29.419 litros de aceite. Desde 2010 hasta 2021 se recogieron en la comarca casi 600.000 toneladas; 515.000 de ellas fueron residuos sólidos; de papel y cartón, 27,8 millones de kilos, y de envases, 26,3.

En el nuevo servicio se recogerá todos los días del año la fracción resto, papel-cartón y envases, y también se hará lo propio con la recogida de trastos, por la mañana y por la tarde.

De los 64 nuevos camiones, 25 serán para Santa Lucía, 14 para Agüimes, 17 para Ingenio y 8 para el servicio de orgánica y poda, entre los que habrá un camión recolector con grúa, que no emite CO 2 a la atmósfera. Hernández aclaró que estas renovaciones no serán de un día para otro y atribuyó la tardanza en adjudicar los contratos a la complejidad para determinar qué oferta emitía menos CO2 a la atmósfera, pues era uno de los criterios que más puntuaba.