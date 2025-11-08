Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de uno de los puestos de artesanía de la Feria del Sureste.
Imagen de uno de los puestos de artesanía de la Feria del Sureste. Cober

Continúa la fiesta en el segundo día de la Feria del Sureste en Carrizal

La multitud vuelve a abarrotar la Avenida Carlos V en busca de los productos ofertados por los productores y comerciantes de la comarca en 150 puestos

David Rodríguez Medina

Agüimes

Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:48

La Feria del Sureste vuelve a acoger a miles de personas en su segunda jornada. Muchos fueron los que se acercaron hasta Carrizal buscando disfrutar de las diferentes actividades musicales e infantiles, de la gastronomía de la comarca y de la belleza y dedicación que ponen los artesanos de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía para elaborar los distintos productos que se volvieron a exponer en más de 150 expositores repartidos por la Avenida Carlos V.

Desde que el reloj marcó las 10.00 horas y los puesteros comenzaron a ofrecer productos como miel, queso, artesanías, pan, cestas o aceitunas, fueron muchos los visitantes y compradores que no dudaron en acudir a cada uno de los puestos para interesarse en los artículos que ofertan. Con un principio claro en cada adquisición: apoyar e incentivar el comercio y la cultura local de la comarca del Sureste.

