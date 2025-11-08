Continúa la fiesta en el segundo día de la Feria del Sureste en Carrizal La multitud vuelve a abarrotar la Avenida Carlos V en busca de los productos ofertados por los productores y comerciantes de la comarca en 150 puestos

La Feria del Sureste vuelve a acoger a miles de personas en su segunda jornada. Muchos fueron los que se acercaron hasta Carrizal buscando disfrutar de las diferentes actividades musicales e infantiles, de la gastronomía de la comarca y de la belleza y dedicación que ponen los artesanos de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía para elaborar los distintos productos que se volvieron a exponer en más de 150 expositores repartidos por la Avenida Carlos V.

Desde que el reloj marcó las 10.00 horas y los puesteros comenzaron a ofrecer productos como miel, queso, artesanías, pan, cestas o aceitunas, fueron muchos los visitantes y compradores que no dudaron en acudir a cada uno de los puestos para interesarse en los artículos que ofertan. Con un principio claro en cada adquisición: apoyar e incentivar el comercio y la cultura local de la comarca del Sureste.

