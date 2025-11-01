El Consorcio de Maspalomas refuerza la eficiencia energética con nuevas licitaciones del Plan Impulsa El proyecto, financiado por los fondos Next Generation EU, contempla la instalación de 244 luminarias LED de farolas y 48 proyectores de torreta con certificación Starlight

CANARIAS7 San Bartolomé de Tirajana Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:50 Comenta Compartir

El Consorcio de Maspalomas Gran Canaria, entidad participada por el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, ha publicado los pliegos para mejorar la eficiencia energética del municipio, una actuación clave dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Impulsa Maspalomas', financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Este proyecto, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 470.000 euros, se centra en la mejora de la eficiencia energética mediante el suministro con instalación de luminarias tipo LED certificadas con el sello Starlight, situadas a lo largo del Paseo Marítimo Costa Canaria, desde la Playa del Inglés hasta San Agustín.

Con la instalación de unas 244 luminarias de farolas y 48 proyectores de torreta, esta nueva tecnología permitirá reducir la contaminación lumínica, favorecer la observación del cielo nocturno y mejorar el confort, así como, la seguridad de los espacios públicos. Tendrá una duración de unos 5 meses.

Además, el uso de iluminación eficiente contribuirá a disminuir el consumo energético y las emisiones de CO₂, alineando el modelo urbano de Maspalomas con los objetivos europeos de transición ecológica y neutralidad climática.

El Plan 'Impulsa Maspalomas' fue aprobado mediante la Orden nº 120 de 30 de octubre de 2023, de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, dentro de la Convocatoria Extraordinaria 2023 de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos. De esta manera, la actuación se enmarca en la Inversión 1, Submedida 2, del Componente 14 del PRTR, financiado por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia – Next Generation EU.

A través de esta intervención, el Consorcio de Maspalomas Gran Canaria avanza en su compromiso de modernizar el espacio urbano bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia energética e innovación en colaboración con el ayuntamiento.