El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria adquiere siete drones acuáticos de salvamento y rescate

El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria (CEGC) ha iniciado un procedimiento para adquirir siete drones acuáticos de salvamento y rescate con el objetivo de mejorar la seguridad y eficacia en las intervenciones en zonas costeras y marítimas de la isla.

Los nuevos dispositivos, que tienen un coste de 67.410 euros, son capaces de alcanzar rápidamente a personas en peligro en el mar, aportándoles flotabilidad y facilitando su arrastre a zonas seguras. Se trata de boyas motorizadas teledirigidas, equipadas con dos turbinas de alto rendimiento y motores eléctricos de 1.600 vatios, capaces de alcanzar velocidades superiores a 14 km/h y operar hasta 800 metros de distancia.

El contrato implica también la formación especializada tanto para el mantenimiento como para la utilización de los drones, incluyendo un curso teórico-práctico para capacitar a una veintena de bomberos del Consorcio.

Los drones se destinarán principalmente a operaciones de rescate en zonas de litoral no urbano, donde las condiciones del mar suelen ser adversas y el riesgo para los rescatadores es elevado. Con esta inversión, el CEGC busca reducir la exposición del personal a entornos peligrosos y aumentar la capacidad de respuesta ante emergencias marítimas.

Kit de extinción de incendios

Por otro lado, el Consorcio también ha sacado a licitación la compra de cuatro kits de extinción de incendios compuesto, básicamente, por un depósito de agua y una motobomba acoplados sobre un bastidor que permita su instalación en los vehículos tipo pick-up que dispone el servicio.

La entidad destaca que realiza anualmente más de un millar de operaciones de extinción de incendios, muchas de las cuales se desarrollan en entornos rurales, forestales o incluso urbanos (pueblos) que presentan dificultad de acceso para la tipología de vehículos que cuenta, como por ejemplo, los camiones autobombas. Esta circunstancia ha originado, en ocasiones, un retraso en la respuesta inicial y, consecuentemente, mayores daños y riesgos en la propia intervención, destacan.

Por ello, se adaptarán algunas de las unidades de pick-up para primera respuesta en entornos de difícil acceso, como es el caso de áreas rurales, interfaz urbano-forestal o núcleos de población con viales estrechos. Estos dispositivos tienen un coste de 37.450 euros.