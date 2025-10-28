Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 28 de octubre de 2025
Imagen de archivo de una intervención de bomberos del Consorcio en el puerto de Arinaga.

El Consorcio de Emergencias compra dos robot teledirigidos para apagar incendios

Este equipamiento tiene como objetivo reducir los riesgos a los que se enfrenta el personal en intervenciones de alta peligrosidad

Cristina González Oliva

Cristina González Oliva

Agüimes

Martes, 28 de octubre 2025, 06:20

El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria ha iniciado el procedimiento para la adquisición de dos robots monitor de agua teledirigidos destinados a mejorar la seguridad y eficacia en las operaciones de extinción de incendios. La inversión asciende a 42.800 euros.

Este equipamiento tiene como objetivo modernizar los recursos tecnológicos del cuerpo de bomberos y reducir los riesgos a los que se enfrenta el personal en intervenciones de alta peligrosidad, como incendios industriales, en garajes o con materiales peligrosos.

Hasta 800 litros por minuto

Los nuevos equipos estarán equipados con baterías recargables, sistemas de tracción tipo oruga y monitores de agua de alta presión. Cada unidad podrá lanzar hasta 800 litros por minuto con un alcance superior a 30 metros, operar de forma inalámbrica a una distancia de 150 metros y soportar condiciones extremas de calor y humedad.

Los robots, de color rojo con señalización reflectante, podrán desplazarse por terrenos irregulares y superar pendientes de hasta 30 grados, arrastrando mangueras de gran tamaño.

Además, permitirán su control remoto sin exposición directa de los bomberos a entornos de riesgo, aumentando la seguridad operativa en incendios complejos o en espacios confinados. Están diseñados para actuar en entornos extremos y facilitar una respuesta más rápida, eficiente y segura ante emergencias.

