El Consorcio de Emergencias compra dos robot teledirigidos para apagar incendios
Este equipamiento tiene como objetivo reducir los riesgos a los que se enfrenta el personal en intervenciones de alta peligrosidad
Agüimes
Martes, 28 de octubre 2025, 06:20
El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria ha iniciado el procedimiento para la adquisición de dos robots monitor de agua teledirigidos destinados a mejorar la seguridad y eficacia en las operaciones de extinción de incendios. La inversión asciende a 42.800 euros.
Este equipamiento tiene como objetivo modernizar los recursos tecnológicos del cuerpo de bomberos y reducir los riesgos a los que se enfrenta el personal en intervenciones de alta peligrosidad, como incendios industriales, en garajes o con materiales peligrosos.
Hasta 800 litros por minuto
Los nuevos equipos estarán equipados con baterías recargables, sistemas de tracción tipo oruga y monitores de agua de alta presión. Cada unidad podrá lanzar hasta 800 litros por minuto con un alcance superior a 30 metros, operar de forma inalámbrica a una distancia de 150 metros y soportar condiciones extremas de calor y humedad.
Los robots, de color rojo con señalización reflectante, podrán desplazarse por terrenos irregulares y superar pendientes de hasta 30 grados, arrastrando mangueras de gran tamaño.
Además, permitirán su control remoto sin exposición directa de los bomberos a entornos de riesgo, aumentando la seguridad operativa en incendios complejos o en espacios confinados. Están diseñados para actuar en entornos extremos y facilitar una respuesta más rápida, eficiente y segura ante emergencias.