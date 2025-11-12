Las consejeras del Cabildo de Gran Canaria manejarán en 2026 el 35,61% del presupuesto Dejando fuera las cuentas del área de Política Social, las otras cinco mujeres del pacto de izquierdas entre NC y PSOE dispondrán del 8,01% del gasto

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de noviembre 2025, 05:20

Las consejeras del Gobierno insular manejarán en 2026 menos de un tercio del presupuesto del Cabildo de Gran Canaria, un total de 353,45 millones de los 992,62 millones de euros a los que ascienden las cuentas iniciales de la corporación insular (sin sumar las de los organismos autónomos y otras entidades dependientes).

Las cuatro consejeras del PSOE y las dos de NC dispondrán del 35,61% del importe inicial del presupuesto, una cifra que se reduce a únicamente el 8,01% si quedara fuera de esta lista la titular del área de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad, la socialista Isabel Mena, que contará con el 27,66% del presupuesto del Cabildo y es la integrante del Gobierno insular que más verá crecer sus cuentas el año que viene y la que tendrá el mayor gasto.

Además, los tres presupuestos de consejerías del Cabildo con menor importe en 2026 están en manos de mujeres. La que contará con menos fondos, como suele ser habitual, es la de Educación y Juventud, Olaia Morán, del PSOE, que empezará el año que viene con poco menos de 6,07 millones.

Y también es socialista la que tendrá el segundo presupuesto más bajo. Se trata de la titular de Administración Pública y Transparencia, Margarita González, que manejará poco menos de 6,15 millones en las cuentas previstas y pendientes de aprobación definitiva.

Cierra este trío la consejera de Política Territorial y Paisaje, Inés Miranda, de NC, que dispondrá de un presupuesto inicial de casi 7,36 millones para el próximo ejercicio.

Completan el sexteto femenino del Gobierno insular de izquierdas, integrado por 16 consejeros (8 de la coalición electoral Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista y 8 del PSOE), consejera de Cultura, Guacimara Medina, del PSOE, y la titular de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso, de NC, que en 2026 tendrán un presupuesto inicial de 27,09 y 32,18 millones, respectivamente.

Son, en este caso, el quinto y el octavo de menor importe de las 15 consejerías del Gobierno insular.