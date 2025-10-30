La compra del hogar infantil de Santa Rosalía de Telde da otra vida a El Museo Canario El Cabildo dquiere por cuatro millones el inmueble, hasta ahora propiedad de la sociedad científica, que contará así con más fondos para ampliar su sede en Vegueta

El Cabildo de Gran Canaria ha completado la segunda pieza de su plan de apoyo al gran proyecto de ampliación y modernización de El Museo Canario con la adquisición del antiguo hogar infantil de San Rosalía, en Telde, propiedad hasta ahora de la sociedad científica. Además, la adquisición permite la salvaguarda del emblemático edificio en el casco de la ciudad teldense y su futuro uso sociosanitario.

La compra, consumada esta semana ante notario por algo más de cuatro millones de euros, permitirá a la entidad culminar el proceso de reforma y ampliación en el que está inmersa su sede en Vegueta con el respaldo decidido del Cabildo, pues se suma a la inyección financiera inicial de cuatro millones que resultó crucial para romper con el bloqueo del proyecto tras más de una década. Ambas partidas suman 8 millones y forman parte del Plan Adicional de Inversiones con remanentes.

Así lo explicaron ayer el presidente del Cabildo, Antonio Morales, la consejera insular de Política Social, Isabel Mena, y el presidente de El Museo Canario, Diego López. «Aunamos memoria con el impulso definitivo de El Museo Canario, guardián de nuestra historia, conservación del patrimonio insular y futuro, en este caso a través de su próxima conversión en centro de referencia social y sociosaniaria en el casco de Telde», resumió Morales.

El edificio de Santa Rosalía ha sido adquirido a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo. La consejera de Política Social subrayó que el proyecto que abordará su reconversión en espacio sociosanitario adaptado a las necesidades del siglo XXI mantendrá la fachada y los elementos arquitectónicos que lo distinguen.

Y, sobre todo, respetará el deseo del doctor Gregorio Chil y Naranjo, fundador de El Museo Canario, ya que el inmueble siempre estuvo destinado a fines sociales y a las personas más necesitadas. Y establece un coherente hilo de continuidad en el tiempo, ya que su gestión recayó durante un siglo en el propio Cabildo, que ahora será titular de la propiedad.

«Ganamos un espacio fundamental y combinamos la protección del patrimonio histórico con el uso de un espacio que siempre ha estado vinculado a una misión social. Y se encuentra en un espacio urbano y rodeado de servicios, en sintonía con la filosofía de una atención inclusiva y centrada en las personas», recalcó Mena.

El proyecto de El Museo Canario

Centrándose en el proyecto arquitectónico, Antonio Morales agregó que «la intervención que apoya el Cabildo y que lleva a cabo El Museo Canario dará lugar a un espacio museístico y de divulgación de referencia en Canarias y España. Y lo hará en el barrio de Vegueta, donde el Cabildo también avanza en la apertura del Museo de Bellas Artes de Gran Canaria, el Mubea, o la reforma del CAAM. Son ejemplos del uso de la arquitectura y el urbanismo como herramientas para la transformación y la mejora de la sociedad insular y que cristaliza en múltiples proyectos más impulsados por el Cabildo en toda la isla».

El presidente insular recordó que El Museo Canario opera también como fondo concertado insular de arqueología en virtud del convenio suscrito en 2021, que conlleva además la subvención anual de 600.000 euros por parte de la Corporación. Además, este convenio está sustentado en la estrecha colaboración entre ambas partes para cumplir objetivos comunes.

«Esta aportación, que prácticamente dobla a la que existía anteriormente, está resultando vital para la conservación, restauración, catalogación y digitalización de los fondos, lo que facilita igualmente su investigación, divulgación y exhibición», señaló.

«Las dos operaciones que hoy presentamos son magníficas para abordar el desarrollo físico del proyecto de El Museo Canario, lo cual es sumamente importante para la conservación del patrimonio que albergamos», remachó el presidente de la institución científica, Diego López.