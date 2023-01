Una comitiva técnica explora los dos tramos alternativos para pasar el cable por Carrizal

Una comitiva de técnicos, nutrida también de vecinos y de representantes políticos de todos los partidos de Ingenio, exploró este viernes a pie los dos tramos alternativos que se barajan para pasar un cable eléctrico de alta tensión por Carrizal sin que toque el casco histórico. Al frente de la visita, la alcaldesa Ana Hernández y la delegada regional de Red Eléctrica de España, ahora redenominada Redeia, Ainara Irigoyen Zarragoicoechea.

Esta actuación forma parte de la línea de trabajo abierta entre el Ayuntamiento de Ingenio, la empresa promotora de las obras y la plataforma Justicia Social Carrizal para buscar un trazado alternativo al inicial, que discurría soterrado por las calles más antiguas de Carrizal y que ha provocado un fuerte rechazo vecinal.

El proyecto, promovido por el Gobierno central y adjudicado por Redeia, pretende trazar una línea de alta tensión que se desplegará desde Arinaga, en Agüimes, hasta la estación transformadora de El Santísimo, otro barrio de Ingenio situado al oeste de Carrizal.

Por el barranco o bordeando Carrizal por el este

Desde La Banda atravesará el barranco de Guayadeque y estaba previsto que pasara por el casco de Carrizal, pero es justo ese tramo el que se quiere evitar. Las obras empezarán en el resto del trazado. Mientras, se buscan alternativas al descartado.

Hay dos. Una discurriría por una orilla del barranco de Guayadeque, que rodearía el centro del pueblo por el sur y enlazaría con el cementerio. Y otra, más urbana, lo bordearía por el este, porque tras cruzar el cauce de Guayadeque desde La Banda, que es del vecino municipio de Agüimes, subiría por la calle Ceferino Ramírez, se internaría en el Parque del Buen Suceso y cruzaría Carrizal por la Avenida de la Hoya.

La comitiva avanza ya por la otra alternatia, la más urbana, que discurre por la Avenida de la Hoya. / C7

Hernández explicó que de esta visita saldrá un exhaustivo informe con un estudio técnico completo, con medidas topográficas, sobre la propiedad del suelo, afecciones y autorizaciones necesarias de ambos tramos. Ese trabajo será luego el que determine qué opción es más viable.

Una parte del tramo por el barranco, por el que apuestan los vecinos, tendrá que ser aéreo y eso podría condicionar la viabilidad de su ejecución, según dejó entrever la alcaldesa, aunque, insistió, todo dependerá de este estudio.

Francisco Suárez, presidente de la plataforma, no cree que eso sea un obstáculo. «Hay zonas en el barranco en las que se puede pasar soterrado y hay otra, que no llega a un kilómetro, que podría salvarse con solo dos torretas. Confiamos en que esta sería la vía más efectiva y menos lesiva, no afectaría a vecinos ni al casco», insistió.

Respecto a la otra, apuntó que no se oponen, pero insta a Ayuntamiento y a Redeia a sopesar mucho que implicará afecciones urbanísticas, a la salud y también, de forma indirecta, a las edificaciones.