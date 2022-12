La comisión especial contra el cable en Carrizal prepara una alternativa técnica

La comisión especial municipal contra el proyectado trazado de un cable de alta tensión bajo las calles del casco antiguo de Carrizal acordó este jueves encargar una propuesta técnica que les permita acudir a la reunión con el Gobierno de Canarias con una alternativa viable.

La obra la promueve el Ministerio de Industria a través de Red Eléctrica de España (REE), pero ante el rechazo unánime de los carrizaleros y del propio Ayuntamiento de Ingenio, la consejería de Transición Ecológica, que autorizó los trabajos, se comprometió con los vecinos a parar la parte de las obras que afectaban a las calles del pueblo.

Esta comisión especial fue aprobada en un pleno extraordinario convocado para este asunto y quedó constituida este jueves. La conforman dos ediles del PSOE, uno de Somos PP, uno de Agrupa Sureste, uno de Forum Drago y uno del grupo Mixto, en cuya representación acudió la edil de NC Catalina Sánchez.

La presidencia ha recaído en la socialista Victoria Santana, responsable además de Urbanismo. También está representada la Plataforma Justicia Social Carrizal, de la que ayer acudieron tres miembros, que están con voz, pero sin voto.

En esta primera sesión se aprobó también que en caso de que falle la vía del consenso, se explore algún defecto de forma o similar en el expediente administrativo, ya firme, que les permita parar las obras judicialmente.

Sin embargo, el colectivo, según Francisco Suárez, su portavoz y presidente, no es partidario de esperar, sino que plantea activar esta vía jurídica de forma paralela. Les preocupa, por ejemplo, que el consejero del área no les pueda recibir hasta mediados de diciembre y que las obras vayan a empezar en enero, aunque, eso sí, no en el tramo que rechazan los vecinos. Y no pudo evitar reprochar a los miembros de la comisión que ninguno se había leído aún el expediente completo.