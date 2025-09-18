Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Nuevos colectores de agua en El Roque, en Gáldar. C7

Comienzan las obras de los nuevos colectores de aguas residuales y pluviales en El Roque

Esta actuación forma parte de la construcción de las 52 viviendas sociales previstas en la zona

CANARIAS7

CANARIAS7

Gáldar

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:49

El Ayuntamiento de Gáldar, a través de la Concejalía de Urbanismo, que dirige Heriberto Reyes, ha puesto en marcha las obras para la instalación de colectores de aguas residuales y pluviales en El Roque, como parte de la construcción de las 52 viviendas sociales previstas en la zona situada frente al IES Roque Amagro.

Una vez concluida la urbanización del solar cedido al Gobierno de Canarias, financiada por el Consorcio de Viviendas del Cabildo de Gran Canaria, el Consistorio se encuentra ejecutando la instalación de la red de alcantarillado desde el pasado mes de agosto, una obra con un presupuesto superior a los 300.000 euros que fue adjudicada a la empresa Tecnosystem y que está financia con fondos del Cabildo.

Estos trabajos darán servicio en un futuro a la urbanización y también mejorarán significativamente el sistema de saneamiento y drenaje de todo el entorno por medio de la conexión con el pozo más cercano, que se ubica en Barrial, garantizando una red eficiente. Además, también se optimizará la evacuación de las aguas pluviales, reduciendo los riesgos de inundaciones.

