Comienza la sustitución de 223 farolas en la GC-3 La Consejería de Obras Públicas del Cabildo invierte 483.000 euros en un nuevo alumbrado led para cambiar, en horario nocturno, las viejas columnas de más de 20 años

La Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria ha iniciado la sustitución de 223 farolas de la circunvalación a la capital (GC-3) y la carretera GC-31, la que une la GC-1 a través de los túneles de San José con la GC-3.

El departamento que dirige Augusto Hidalgo Ha invertido 483.629 euros en adquirir y sustituir las viejas columnas colocadas cuando se inauguró la fase II de la GC-3, hace 22 años, por otras con tecnología led, más económicas, ya que ahorran gasto en electricidad, y, sobre todo, más sostenibles, ya que se reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Los 223 nuevos postes de luz se están instalando en un tramo de 3,7 kilómetros que discurre entre el viaducto del Guiniguada (La Paterna) y su conexión con la GC-31, donde también se van a sustituir en otros 3,5 kilómetros, desde la salida de los túneles de San José hasta desembocar en la GC-3.

La sustitución de estas viejas farolas, de entre 12 y 14 metros de altura y situadas en la mediana de la vía rápida, se produce al detectar los operarios de Obras Públicas algunas en mal estado de conservación y para evitar problemas de seguridad en la vía.

La sustitución de unas por otras se está realizando en horario nocturno para no perjudicar al tráfico en estas vías de alta densidad, ya que se requiere el corte de un carril junto a la mediana.

Un grupo de operarios colabora en la retirada de una columna de alumbrado vial. C7

Las primeras columnas en ser renovadas fueron las del tramo de la circunvalación situado junto a Lomo Blanco, hace una semana, y en estos días se está trabajando en la GC-31. Se prevé que estos trabajos de renovación se completen en unos seis meses.

Las nuevas lámparas situadas sobre las renovadas columnas de alumbrado utilizan tecnología led que sustituye a las viejas luminarias de vapor de sodio. Con estas luces led se consigue una mejora doble: por un lado, se gana en luminosidad (más intensa y más uniforme) y se ahorran emisiones contaminantes a la atmósfera ya que las luces led necesitan menos potencia que las viejas lámparas.

Además, al necesitar menos potencia también el Cabildo va a ver reducida la factura de la luz que paga cada mes por la iluminación de las carreteras de la isla.