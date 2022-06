Los comercios del Cruce de Arinaga agradecen la feria

La Feria del Sureste atrará hasta Agüimes a miles de personas llegadas de toda la isla, de ahí que buena parte de los negocios que ya están radicados en el Cruce de Arinaga reciba con buenas expectativas un evento de esta naturaleza. Interpretan que solo por el movimiento que genera merece la pena, y no solo para los negocios vinculados a la restauración. Con todo, también los hay, aunque prefirieron no identificarse, que creen que les quita clientela en la medida en que bloquea la calle principal del barrio y no deja que sus compradores habituales accedan hasta sus negocios con comodidad. Nunca llueve a justo de todos. Los que regentan los comercios incluidos en este reportaje sí aprueban que se monten ferias como la que Agüimes acogerá este fin de semana.

Yeray García, Víctor Alfonso García y Manuel Santana, del Antojao Burgers. / Cobeer

Víctor Alfonso Santana, de El Antojao Burgers

Posiblemente sus hamburguesas estén entre las más populares de la isla, pero, pese a ello, el chef y propietario de El Antojao Burgers recibe la feria con la expectativa de que le ayude a darse publicidad. «Atraerá público de otros sitios de la isla porque se espera mucha gente», apunta. Será su primera feria con el negocio en marcha. Lleva cuatro años con el local, pero entre la pandemia y que la edición de la de 2019 fue en Carrizal, nunca ha vivido una feria con El Antojao. Por lo pronto, reforzará la plantilla este fin de semana con dos trabajadores más. Abre de 8 de la mañana a 12 de la noche, los tres días. En la foto, Víctor, en el centro, con Yeray García y Manuel Santana.

Inma Hernández, en su negocio de estilismo del Cruce de Arinaga. / Cober

Inma Hernández, de la Peluquería de Inma

Regenta una peluquería desde hace 17 años, un negocio consolidado y con una clientela fiel entre la que, por cierto, figuran artesanos y productores de otras ediciones anteriores. «Vinieron a peinarse en su horario de descanso y ya se quedaron», señala la estilista Inma Hernández. Salvo los ruidos típicos del montaje de la feria, está encantada con que esta fiesta del sector primario y la artesanía vuelva al barrio. «Ojalá se hiciera todos los años en el Cruce, me encanta porque le da montón de vida». Y no solo a los negocios de la zona, sino también a los propios vecinos. «Parece que uno ve incluso a la gente más contenta, más animada». Abre hoy de 09.00 a 17.00 y mañana hasta las 15.00.

Guzmán Alemán, de Modas Sebi, posa en su tienda, con más de 25 años. / Cober

Guzmán Alemán, de Modas Sebi

«La feria me parece una idea estupenda», apunta Alemán, que gestiona junto a su familia una tienda de ropa con más de 25 años de trayectoria. «Todo lo que sea generar movimiento de gente siempre viene bien, es bueno para los negocios de la zona». Su comercio no está vinculado a la restauración, pero también se beneficia. «Como es tanta la afluencia de gente, siempre entra alguien en la tienda y a lo mejor pica algo, o hay gente que no sabía que estaba esta tienda aquí y aprovecha y nos conoce». Normalmente los sábados por la tarde no abre, pero mañana hará una excepción. Intentará que sea toda la jornada, y en función de cómo se de, puede que abra el domingo.