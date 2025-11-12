La Colonial de Fontanales recibe del Cabildo el galardón Gran Canaria Mosaico

CANARIAS7 Fontanales (Villa de Moya) Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:13 Comenta Compartir

El restaurante La Colonial de Fontanales ha sido galardonado con el reconocimiento Gran Canaria Mosaico, el distintivo que otorga el Cabildo de Gran Canaria a personas, entidades u organizaciones que contribuyen de manera destacada a la creación de un paisaje mosaico que sea resistente a los grandes incendios forestales. Este galardón se detiene en esta ocasión en quienes integran el producto local en su actividad económica, en concreto en el sector de la restauración, con el que promueven el desarrollo rural y contribuyen a generar y mantener cortafuegos productivos que reducen la intensidad y el comportamiento de los grandes incendios forestales cuando se producen.

El acto de entrega del galardón a Marco Martel y Miguel Rabassó, responsables del establecimiento, tuvo lugar en Fontanales junto al alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, y la concejala de desarrollo local, Belén Rivero, así como varios pastoras y ganaderas de la zona. El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo, Raúl García Brink, resaltó que el consumo de producto local «ayuda enormemente a prevenir incendios forestales y conservar la biodiversidad» ya que «cada huerta, cada árbol frutal, cada oveja pastando de manera controlada, cada restaurante que elige productos de cercanía, está creando cortafuegos productivos y haciendo paisaje mosaico«, señaló.

Se trata de un estímulo «para reforzar las infraestructuras productivas locales, dar visibilidad a los pequeños productores, promover políticas de pago por servicios ambientales o concienciar al consumidor para que valore el producto de cercanía no solo por su sabor, identidad o sostenibilidad, sino también como herramienta de resiliencia territorial y resistencia ante los grandes incendios», enumeró.

El consejero explicó que el Cabildo eligió La Colonial «como referencia de una práctica muy necesaria, la de los restaurantes y comercios de la isla que apuestan firmemente por el producto local como seña de identidad», a sabiendas de que otros muchos establecimientos y chef de la isla «también cumplen con este compromiso y merecen igual reconocimiento», dijo. En ese sentido, García Brink adelantó que su consejería «ya trabaja para la creación de una etiqueta Gran Canaria Mosaico, para productos y establecimientos, que represente ese compromiso con la calidad, la identidad y la protección del territorio frente a los grandes incendios forestales«, destacó.

El galardón Gran Canaria Mosaico es el reconocimiento que hace el Cabildo a quienes con su labor cotidiana contribuyen a la creación de ese paisaje resistente a los grandes incendios. Habitantes de zonas rurales que mantienen actividades agrícolas, ganaderas, y forestales, pero también la restauración o el pequeño comercio de la isla que trabaja con el producto local. Así, a lo largo del año, el Cabildo reconoce a personas o entidades que representen a cada una de las piezas clave de ese conjunto paisajístico y medioambiental preparado ante los incendios forestales.

«El 70% de las cabezas de ganado que componen la tabla de quesos de La Colonial procede de pastoreo y trashumancia, de ahí el gran impacto que supone para la conservación del territorio y la lucha contra incendios», señaló el consejero. «El hecho de que más del 80 % de sus ingredientes principales procedan de productores locales de medianías o cumbres es igualmente un compromiso notable con la creación y sostenimiento del paisaje mosaico resistente a los grandes incendios forestales». El restaurante La Colonial de Fontanales nació en mayo de 2021 con la idea de «iniciar una idea nueva, fresca y envolvente, algo que no tan solo fuera sostenible económicamente, sino que aportase algo más, un proyecto que nos acercara al pueblo, a sus ganaderos, agricultores y artesanos», señala Marco Martel, fundador junto a Miguel Rabassó de este proyecto gastronómico. «Nos dimos cuenta del gran producto que nos rodeaba, el valor del arraigo, de toda una amalgama de emociones que circunnavegaban las queserías del pueblo. Cuando nos acercábamos a los ganaderos para comprar sus quesos, nos hablaban de vida, de sacrificio y de costumbres», señala.

«Así entendimos», continúa, «que la tabla de quesos de La Colonial tenía que llevar consigo la explicación de cada uno de los quesos, la manera de elaborarlo, la historia de la quesería, la técnica o el grado de maduración que se le aplicaba y así, poco a poco, se fue esbozando lo que es la tabla de quesos de La Colonial de Fontanales, donde están incluidas todas las queserías del pueblo, con sus diferentes porcentajes de grasa, texturas, afinamientos, etc… y toda esta información se le da al cliente cada vez que sale una tabla de quesos a la sala». El responsable de La Colonial expresó su satisfacción por esta distinción e hizo hincapié en que este reconocimiento «anima a seguir estrechando la colaboración con agricultores, apicultores, queseros y demás productores de nuestra zona, porque sabemos que lo que ponemos en el plato tiene impacto en el paisaje y en la seguridad de todos».

Gran Canaria Mosaico promueve, entre otras acciones de prevención de incendios forestales, la recuperación de un paisaje mosaico diverso, vivo y con menor riesgo basado en el equilibrio entre los espacios naturales, la conservación de la biodiversidad y las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, así como la adaptación de la sociedad para convivir con el fuego. Un paisaje mosaico es aquel donde conviven diferentes tipos de bosques y naturaleza con sembrados o pastos y donde cada una de estas piezas pone obstáculos al fuego, que se propaga más lento y hace posible sofocarlo.