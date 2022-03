Un cohete invisible para que vuele la imaginación

Una simple bolsa para infusiones, o para manzanilla, como de forma espontánea le precisó uno de los niños que la escuchaban, de repente se convirtió este viernes en un cohete invisible. Es parte de la magia de un cuento, y del universo creativo de Sherezade Bardají, una de las narradoras que forman parte del elenco de especialistas de la 31ª edición del Festival Internacional de Narración Oral 'Cuenta con Agüimes', con siete contadores de historias llegados de Europa, África y América Latina.

Esta narradora catalana, de Barcelona, logró que niños y niñas de 3, 4 y 5 años del colegio Roque Aguayro se sintieran de repente un dragón, o un rey, o un aventurero en busca de la Luna avanzando en difícil equilibrio sobre un hilo de araña que salía de una bobina gigante.

«A mí me gusta que las historias tengan un principio y un final, y que las historias estén enlazadas con algún recurso, ya sea visual u oral, para darles como una gran historia, pero que dentro tiene a su vez otras historias». Y Bardají lo consiguió ayudándose en esta ocasión con varios huevos de colores, agrupados al modo y manera de una muñeca rusa o matrioska. Es el sitio donde, según les dijo, guarda sus cuentos. «Porque vivo en una casa tan pequeña, tan pequeña, que las historias se me escapan por la ventana o por la puerta», les confesó. Sherezade las guarda en su particular caja del tesoro y en las tres sesiones de ayer la fue abriendo poco a poco para compartirlas.

Fue así como dio entrada a sus cuatro cuentos, para cada uno de los cuales empleó distintos recursos. Para el del monstruo verde se ayudó de un libro; para el tradicional de Cataluña, 'La cueva del dragón', se sirvió de su voz y de su gestualidad; para el tercero, de creación propia, el de Miguel, el niño aventurero que caminó y caminó hasta la Luna, usó una bobina gigante de hilo; y para el último, 'El cohete invisible', el de la traca final, aprovechó una bolsa de infusión, un fósforo y lo más importante, la imaginación y la entrega de todos los que le atendían, niños y mayores. Todos quisieron ver el cohete. Voló tan rápido que lo perdieron de vista. O eso quisieron creer...

Bardají nunca había estado en este festival, pero lo conocía. «Claro, es un festival de muchos años». No en vano, Francis González, edil de Cultura de Agüimes, siempre recuerda que este es el encuentro de narración oral más antiguo de España, con nada menos que 31 años en cartel.

«Es muy chulo venir a contarle historias a niños y niñas de estas edades; contar en los colegios siempre tiene algo como muy fácil, porque están muy disponibles», apuntaba este viernes Sherezade Bardají. «Es un público muy distinto al adulto, pero me gustan mucho los dos. El infantil lo que tiene es que es muy inmediato; sabes perfectamente lo que está pasando, si conectas o no conectas, porque como no les guste, empiezan a pegarse, a moverse». En ese sentido, puede que sea incluso más exigente que el adulto. «Tiene la exigencia del momento, la inmediata. El público adulto, en cambio, tiene la dificultad de que, como estamos educados para ser correctos, no lo verbalizamos; igual estamos ahí sentados, pero pensando en otra cosa. Por eso eso es más difícil para nosotros captar cómo lo están viviendo, es más sutil, nos requiere más concentración para saber en realidad qué está pasando y reconducir el cuento», indicó.

Sherezade Bardají se ayudó de un libro para contarles la historia de un monstruo que aparece y desaparece solo cuando ellos quieren. / cober

Otra ventaja de contar historias al público infantil es que cuando se entrega, se entrega al 100 por 100. «Te abres como si tuvieras alas y ellos te imitan. Se identifican mucho con el personaje; les hablas del dragón y sienten rápido que el dragón son ellos. Esa es la magia que se produce con niños y niñas».

El festival de narración oral de Agüimes siempre reserva una parte de la programación para los escolares. Se suceden las sesiones en colegios e institutos. Tras tantos años ha hecho cantera y eso se nota también en las contadas para adultos. En Agüimes, y en la isla, ya hay un público fiel y entendido, pero no siempre es así. «Falta ganar territorio entre el público adulto. La gente liga la narración oral a la infancia, y luego nosotros como narradores necesitamos reivindicar también que lo que hacemos es una actividad escénica, como un arte, como el teatro, como la danza, y ahí nos queda mucho que luchar todavía».

En Agüimes no les pasa. Aquí les cuidan y les ceden sus mejores espacios para que den rienda suelta a su arte. Hoy a las 18.00 horas estarán en el municipal de Agüimes, aunque no para contar historias, sino participar en una mesa redonda. El acceso será gratuito . A las 20.30 horas sí volverán las narraciones. Habrá sesiones individuales con la sevillana Alicia Bululú y con la propia Bardají. Y el cierre será mañana, a las 11.00, también en la antigua casa de la cultura del casco, con una contada colectiva. A esta se incorporarán, junto a Bululú y Bardají, el cubano Aldo Méndez, y Abdon Fortuné Koumbha, de la República Democrática del Congo. En estos casos, las entradas cuestan 6 euros. Se pueden adquirir en tickentradas.com.