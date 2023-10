El coche del narcotraficante lucha ahora contra la droga en Ingenio

Hasta los coches tienen derecho a una segunda oportunidad en España. Es el caso, por ejemplo, del Toyota Land Cruiser que se le incautó hace tres años a un narcotraficante de Fuerteventura y que a partir de ahora, vueltas de la vida, prestará servicios a la Policía Local de Ingenio en su lucha contra las drogas en el municipio. El Ayuntamiento lo pidió pensando en Benji, su principal aliado contra el tráfico de estupefacientes, un pastor belga malinois de algo más de cinco años que necesitaba de un vehículo adaptado para seguir prestando sus servicios.

La unidad canina del cuerpo policial ingeniense no podía actuar en horas del mediodía, aquellas en las que más aprieta el sol. El coche de paisano que hasta ahora usaban para trasladar a Benji no estaba adaptado y no se podía someter al animal a las elevadas temperaturas que se pueden dar en un coche a ciertas horas. «Benji es un compañero más y lo importante es su bienestar», apunta su cuidador y guía, Rayco Sarmiento. El nuevo vehículo, cuyo valor supera los 60.000 euros, sí cuenta con el tamaño del maletero suficiente para equiparlo con una caseta climatizada para Benji.

El Ayuntamiento tramitó la petición del coche ante la Delegación del Gobierno en Canarias, que a su vez lo gestionó ante el Ministerio de Sanidad. De acuerdo con el Plan Nacional sobre Drogas, los vehículos incautados a personas vinculadas con delitos de narcotráfico se sacan en pública subasta si antes no son cedidos a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a la Agencia Tributaria. Ingenio lo reclamó y se le concedió.

«Tuvimos que demostrar que tenemos una trayectoria de lucha contra el tráfico de drogas y el consumo de estupefacientes; por ejemplo, pasamos una relación de los trabajos que ha hecho la unidad canina», explica Justo Santana, jefe del cuerpo policial de la villa. En ese sentido, interpreta que la cesión del vehículo «es también un reconocimiento a la lucha contra el narcotráfico que hace este municipio».

El coche les llegó en julio. Parecía, según cuentan, una tienda de ropa ambulante. En este tiempo no solo fue objeto de una exhaustiva batida de limpieza, sino que también ha sido sometido a una puesta a punto de su mecánica, de chapa y de pintura. Además, ha sido serigrafiado y se le ha dotado de los dispositivos de iluminación y sonoros propios de todo vehículo policial.

El nuevo coche policial para la unidad canina y Benji. Cober

Santana explica que Sarmiento y Benji hacen un gran trabajo disuasorio en los parques, donde a veces se concentran grupos de personas que se dedican al tráfico o al consumo de drogas. «Vamos, los ponemos en línea y les acercamos a Benji; es una forma no invasiva de registrarlos», explica Sarmiento. «Como normalmente no llevan la sustancia encima, soltamos al perro por el parque para que la localice donde quiera que la tengan escondida; a veces está enterrada en algún parterre o metida entre los árboles o los arbustos».

En estos casos, prosigue el agente, «no se denuncia a la persona porque no lleva la droga encima, pero conseguimos nuestro objetivo, que es quitar la sustancia de la vía pública». Insiste en que lo que se busca con estos registros «no es la represión, sino la disuasión y la prevención».

Quizás el último gran dispositivo en el que participó Benji fue en el que se montó para garantizar la seguridad en las fiestas patronales del Buen Suceso, en Carrizal. Se organizó un control en los accesos al recinto que resultó todo un éxito, como subraya el alcalde, José López. «Se pudo intervenir una cantidad importante de objetos punzantes», apuntó.

«Hemos convenido la necesidad de que este tipo de fiestas se haga en recintos acotados para así facilitarnos un mejor control». A su juicio, los mayores problemas los generan «gente de fuera atraídas por el efecto llamada de las redes sociales», sentenció.

El concejal de Seguridad, Rayco Padilla, destaca que con la incorporación de este vehículo «se va a incrementar el horario que Benji podrá estar activo y con un transporte adecuado a la normativa». Cifró en 8.000 euros el coste de la puesta a punto del coche, aunque aún le falta el equipamiento específico del perro.

Padilla se ha marcado como objetivo intensificar la coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad para las fiestas del municipio, de ahí que ya haya convocado para el próximo 18 de octubre una junta de seguridad de cara a fin de año.