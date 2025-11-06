El 'coche fantástico' visita este sábado Teror, acompañado de una veintena de vehículos antiguos La plaza de Sintes acoge este 8 de noviembre, de 10.30 a 13.00 horas, la exposición cargada de historia y destinada a los amantes del motor

El Club de Automóviles Antiguos de Las Palmas volverá el próximo sábado 8 de noviembre a Teror, donde exhibirá una veintena de vehículos con mucha historia. La plaza de Sintes de Teror acogerá la exposición, desde las 10.30 a las 13.00 horas. Entre las piezas de museo que veremos en la muestra, se encuentran un Buick Limusine de la década de 1930 o un Dotge también de la época. Y como novedad, se exhibirá una réplica del 'coche fantástico', basado en un Pontiac Firebird Trans-Am de tercera generación, con la firma en el volante del actor principal de la serie, David Hasselhoff.

Los vehículos antiguos, que se alojan en su mayoría en el museo que el club tiene en Las Torres, partirán sobre las 9.30 horas desde la capital para dirigirse hasta la villa mariana, donde permanecerán toda la mañana junto a sus propietarios.

Desde el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Teror, que dirige la edil Laura Quintana, se ha facilitado la realización de esta exposición en un espacio público, abierta a todas las edades, tanto para los/as amantes del motor como para quienes quieran conocer algunas de las joyas automovilísticas que se conservan en Canarias.

Temas

Teror