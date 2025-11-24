Claudia Heller: la joyera alemana que encontró en Agüimes su hogar La artesana, que lleva dos décadas viviendo en Gran Canaria junto a su marido Thomas, recibió en la última edición de la Feria del Sureste un reconocimiento a su aportación a este evento

La joyera Claudia Heller, en su tienda-taller en Agüimes, con el reconocimiento de la Feria del Sureste.

La joyera alemana Claudia Heller recibió semanas atrás una sorpresa en la Feria del Sureste. Esta vecina de Agüimes desde hace ocho años fue reconocida públicamente por su trabajo en esta iniciativa en la que lleva participando tres ediciones, un gesto que no esperaba y que recibió «con mucho orgullo y emoción». «Me siento muy acogida aquí, tenemos vecinos estupendos y vivo feliz en este pueblo», explica.

Claudia y su marido, Thomas, ambos originarios de Baviera, aterrizaron en Gran Canaria hace ya dos décadas para empezar de cero y atraídos por el clima de las islas. Primero vivieron cinco años en Las Palmas de Gran Canaria y luego casi siete en una finca de Tejeda, donde disfrutaban de idílicas vistas al Nublo y al Bentayga, incluso al Teide cuando no había nubes. Pero la vida rural tenía sus complicaciones y hace ocho años decidieron instalarse definitivamente en Agüimes. «Aquí podemos vivir sin mover el coche durante semanas. Es calidad de vida», asegura.

La artesana descubrió su vocación muy pronto. Estudió joyería en Alemania en 1985, completó después la prestigiosa formación de maestra artesana en Idar-Oberstein -el corazón europeo de las piedras preciosas- y desde entonces no ha dejado de crear. Lleva cuatro décadas dedicada a este oficio que le apasiona, los últimos 28 como autónoma.

En Gran Canaria obtuvo el carné de artesana de la FEDAC en 2008, y desde entonces participa en ferias de toda la isla. «Me encanta la Feria del Sureste. Son muchas horas, sí, pero el ambiente es maravilloso. Además, es una forma de que la gente de aquí me conozca, no solo los turistas», detalla, porque reconoce que aún le compran más personas de fuera que de Gran Canaria.

En su taller–tienda, ubicado en la antigua escuela infantil de Agüimes, abierto al público varios días a la semana, Claudia trabaja meticulosamente con plata, oro, platino y piedras preciosas. También diseña por encargo, transformando joyas familiares en piezas actuales sin perder su valor sentimental. «Para mí, la joyería es escultura en miniatura. No tiene límites», detalla.

Su marido, carpintero y diseñador industrial, terminó sumándose al oficio. Ya tiene su propio carné de joyero y trabaja con ella a diario. Entre risas, ambos admiten que las discusiones creativas son habituales: «Yo soy más tradicional en las técnicas, él no tiene límites», confiesa Claudia. «Siempre inventa técnicas nuevas y a veces me deja con la boca abierta», reconoce.

Un díalogo con la isla

Heller busca que sus diseños dialoguen con la isla. No quiso sumarse a la tendencia de las pintaderas, así que exploró otros caminos. Su colección del mar, con caballitos, erizos, lapas o caracolas, fue la primera gran apuesta, y aún hoy es de las más demandadas.

Y recientemente creó una colección única basada en la hoja de tunera. Durante paseos por el campo encontró restos secos de esta planta y decidió convertir su textura natural en joyas a través de técnicas de microfundición. Cada pieza es prácticamente irrepetible. «Siempre llevo conmigo un trozo de tunera para enseñar el origen», dice mientras lo muestra entre las manos. «La gente se sorprende muchísimo».

Claudia es también vicepresidenta de la asociación Arte y Manos, un colectivo de artesanos de la isla, con sede en Agüimes, que gestiona un mercado semanal en el Faro de Maspalomas. Allí, cada martes y jueves, de 10 a 15 horas, unas 18 personas exponen sus creaciones.

«Las ferias son maravillosas, pero son puntuales. Con el mercado tenemos presencia todo el año», explica, al tiempo que añade que durante el verano lo hacen de noche. La idea a futuro, en la que ya trabajan con el Ayuntamiento, es ambiciosa, crear una Casa de la Artesanía en Agüimes, que combine talleres, espacios para cursos y una sala de exposición permanente.

Mientras tanto, Claudia sigue despertándose antes del amanecer, preparando un café y entrando en su taller cuando aún reina el silencio. «Es mi momento favorito», confiesa. «Nunca me he quedado sin ideas. Lo único que me falta es tiempo para hacer todo lo que imagino», asegura, dejando entrever la pasión que pone en cada creación.