Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, un centenar de incidencias y clases suspendidas
El muro junto al tramo del Paseo Costa Canaria que pasa al filo de las Dunas se abrió en canal
El muro junto al tramo del Paseo Costa Canaria que pasa al filo de las Dunas se abrió en canal Arcadio Suárez

Claudia se ceba con el sur de Gran Canaria: vías cortadas, coches aplastados y caseríos aislados

La borrasca deja ver sus dos caras en el sur, la de los paisajes bucólicos en Mogán y la de los destrozos en San Bartolomé de Tirajana

Gaumet Florido
Cristina González Oliva

Gaumet Florido y Cristina González Oliva

Mogán / Ingenio

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:28

Comenta

Al final resultó no ser tan fiera como se las prometía, pero la borrasca Claudia sí se cebó con el sur de Gran Canaria, donde dejó un saldo de coches aplastados, caseríos aislados, paseos marítimos derrumbados y carreteras cortadas por desprendimientos, pero no afectó por igual a los dos municipios más meridionales de la isla. De las dos caras de su paso por el sur en la madrugada del miércoles al jueves, San Bartolomé de Tirajana se quedó con la cruz, con la de los destrozos, con hasta 14 incidencias, y Mogán, con la cara, con la bucólica, la de los caideros y los barrancos corriendo.

En el resto de la isla se dejó sentir en forma de incidencias y molestias menores, sobre todo en el sureste. En total, en Canarias se registraron 345, la mayoría, precisamente, en Tenerife (179) y Gran Canaria (92). Lo mejor, el agua que descargó y la ausencia de daños personales. Lo peor, las secuelas en infraestructuras que tardarán en repararse.

Agentes de San Bartolomé de Tirajana retirando a pulso un tenique de la carretera. Arcadio Suárez

Entre que fue menos dañina de lo que se preveía y que su paso fue fugaz, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Emergencias, que dio por finalizada la alerta por inundaciones este jueves por la tarde (20.00 horas), informó de que este viernes se retomará la actividad lectiva presencial con normalidad en todos los centros educativos de todas las islas.

Por lo pronto, ni siquiera en los dos municipios del sur se dio parte de incidencias, al menos no destacadas, en ningún centro educativo.Es más, las instalaciones de uno de ellos, el pabellón del IES Arguineguín-Lidia Pulido, sirvió de refugio, habilitado al efecto, para acoger a cuatro personas sintecho. El que se montó en el de El Tablero, en San Bartolomé de Tirajana, acogió a otras cuatro y a tres mascotas.

Estado en el que quedó uno de los coches aplastados en Playa del Inglés. Arcadio Suárez

Sí se vieron muy afectados los tres coches que acabaron literalmente aplastados por la caída de un muro de unos 12 metros de largo y 5 de ancho junto al Atlantic Beach Club, cerca del centro comercial Anexo II, en Playa del Inglés. No cayó entero, pero el otro trozo que quedó en pie ha sido acordonado ante el riesgo de que también se venga abajo. Todo ese paramento se halla justo debajo de la parcela recién rehabilitada como mirador donde estuvieron las ruinas del Toboplaya.

Otra herida de Claudia que tardará en supurar es la que abrió en el Paseo Costa Canaria, en el tramo más próximo y estrecho que discurre al este del conocido Mirador de las Dunas, delante del hotel Riu Palace Maspalomas. El muro se desplazó hacia delante, inutilizó ese tramo del paseo y pudo afectar a la estabilidad de las terrazas de cinco viviendas del complejo Duna Star, que fueron acordonadas por los bomberos. Solo una está ahora ocupada por turistas, según fuentes de la comunidad de propietarios.

El resto de incidencias, informó José Carlos Álamo, edil de Seguridad, tuvo que ver con caídas de árboles, como el que se registró en la Avenida de Gáldar o la palmera en la Avenida de Tirajana; dos accidentes de tráfico sin heridos; la obstrucción en el alcantarillado en el tramo de la Avenida de Gran Canaria entre las calles Timple y Noruega, y los desprendimientos que aislaron durante horas algunos caseríos, como el de la Montaña de los Huesos, cerca de Taidía, y los de Huesa Bermeja y Chira.

Rescate preventivo

El saldo de la borrasca en Mogán, por contra, es bastante más amable que en San Bartolomé de Tirajana. Lo más negativo se dio en medianías, con el aislamiento toda la madrugada y hasta las 08.30 horas de El Caidero. El nuevo acceso que se les ha habilitado por el desarrollo de las obras del Salto de Chira discurre a pie de barranco, informó la alcaldesa, Onalia Bueno, por lo que quedó sepultado por agua y tierras. También hubo un rescate preventivo de una vecina con casa en la playa de Veneguera que temió quedarse aislada cuando corriera el agua.

Estampa bucólica de una palmera rodeada de agua en la zona de Los Azulejos (Mogán). C7

Claudia volvió a dejar la espectacular estampa de los caideros en la zona de Los Azulejos, que estos días será destino de cientos de senderistas y curiosos deseosos de bañarse en las charcas que se forman en estos riscos.

En Agüimes no hubo incidencias graves, salvo desprendimientos menores en la subida a Agüimes y rebosos del alcantarillado. El viento sí derribó farolas en la plaza principal del casco histórico. En Santa Lucía de Tirajana cayeron ramas y piedras en la GC-65, se saturó el alcantarillado en Casas Pastores y hubo cortes de luz en el alumbrado público. En el centro de acogida en Doctoral pasaron la noche dos personas.

Rescate deun vehículo atrapado en el barro en El Sequero (San Bartolomé de Tirajana). Arcadio Suárez

Y en Ingenio, las lluvias desbordaron tapas de alcantarillas en la avenida de Los Artesanos y en El Carrizal y causó inundaciones en dos viviendas particulares. Además, hubo un desprendimiento de piedras en un aparcamiento en Montaña Las Tierras, que causó daños materiales a varios vehículos, y cayó la copa de una palmera en una finca privada, sin causar lesiones.

Noticias relacionadas

Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, cien incidencias y clases suspendidas

Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, cien incidencias y clases suspendidas

La borrasca Claudia dejó las imágenes de lluvia más espectaculares en La Palma

La borrasca Claudia dejó las imágenes de lluvia más espectaculares en La Palma

Barrancos limpios y sacos en Lanzarote contra lluvia y viento

Barrancos limpios y sacos en Lanzarote contra lluvia y viento

La borrasca irá remitiendo a lo largo de mañana dejando lluvia, viento y tormentas

La borrasca irá remitiendo a lo largo de mañana dejando lluvia, viento y tormentas

La lluvia dejó 109 litros por metro cuadrado en El Paso y 108 en El Roque de Los Muchachos

La lluvia dejó 109 litros por metro cuadrado en El Paso y 108 en El Roque de Los Muchachos

Zafarrancho preventivo en Gran Canaria ante la borrasca Claudia

Zafarrancho preventivo en Gran Canaria ante la borrasca Claudia

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca Claudia provoca la caída de un muro y aplasta tres coches en el sur de Gran Canaria
  2. 2 Familias ante la suspensión de clases: de aplaudir a los abuelos a denunciar que la modalidad online «no existe en Canarias»
  3. 3 Canarias aprueba la polémica ley que regula la vivienda vacacional
  4. 4 Caso Valka: el juez imputa a la concejala Inmaculada Medina
  5. 5 Presunto caso de bullying en el sur de Gran Canaria: lo graba mientras le obliga a fumar y le da bofetadas
  6. 6 Centros sin clases online por el pico de conexiones: «Ha habido más que en la pandemia»
  7. 7 Estas son las carreteras cortadas en Canarias por la borrasca Claudia
  8. 8 Claudia descargó hasta 80,4 litros por metro cuadrado en ocho horas en Gran Canaria
  9. 9 La ley de vivienda vacacional recortará los pisos turísticos en Canarias de 72.828 a 9.500
  10. 10 El calor y los desechos orgánicos de las jaulas marinas podrían haber provocado la muerte masiva de peces

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Claudia se ceba con el sur de Gran Canaria: vías cortadas, coches aplastados y caseríos aislados