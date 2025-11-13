Claudia se ceba con el sur de Gran Canaria: vías cortadas, coches aplastados y caseríos aislados La borrasca deja ver sus dos caras en el sur, la de los paisajes bucólicos en Mogán y la de los destrozos en San Bartolomé de Tirajana

Al final resultó no ser tan fiera como se las prometía, pero la borrasca Claudia sí se cebó con el sur de Gran Canaria, donde dejó un saldo de coches aplastados, caseríos aislados, paseos marítimos derrumbados y carreteras cortadas por desprendimientos, pero no afectó por igual a los dos municipios más meridionales de la isla. De las dos caras de su paso por el sur en la madrugada del miércoles al jueves, San Bartolomé de Tirajana se quedó con la cruz, con la de los destrozos, con hasta 14 incidencias, y Mogán, con la cara, con la bucólica, la de los caideros y los barrancos corriendo.

En el resto de la isla se dejó sentir en forma de incidencias y molestias menores, sobre todo en el sureste. En total, en Canarias se registraron 345, la mayoría, precisamente, en Tenerife (179) y Gran Canaria (92). Lo mejor, el agua que descargó y la ausencia de daños personales. Lo peor, las secuelas en infraestructuras que tardarán en repararse.

Ampliar Agentes de San Bartolomé de Tirajana retirando a pulso un tenique de la carretera. Arcadio Suárez

Entre que fue menos dañina de lo que se preveía y que su paso fue fugaz, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Emergencias, que dio por finalizada la alerta por inundaciones este jueves por la tarde (20.00 horas), informó de que este viernes se retomará la actividad lectiva presencial con normalidad en todos los centros educativos de todas las islas.

Por lo pronto, ni siquiera en los dos municipios del sur se dio parte de incidencias, al menos no destacadas, en ningún centro educativo.Es más, las instalaciones de uno de ellos, el pabellón del IES Arguineguín-Lidia Pulido, sirvió de refugio, habilitado al efecto, para acoger a cuatro personas sintecho. El que se montó en el de El Tablero, en San Bartolomé de Tirajana, acogió a otras cuatro y a tres mascotas.

Ampliar Estado en el que quedó uno de los coches aplastados en Playa del Inglés. Arcadio Suárez

Sí se vieron muy afectados los tres coches que acabaron literalmente aplastados por la caída de un muro de unos 12 metros de largo y 5 de ancho junto al Atlantic Beach Club, cerca del centro comercial Anexo II, en Playa del Inglés. No cayó entero, pero el otro trozo que quedó en pie ha sido acordonado ante el riesgo de que también se venga abajo. Todo ese paramento se halla justo debajo de la parcela recién rehabilitada como mirador donde estuvieron las ruinas del Toboplaya.

Otra herida de Claudia que tardará en supurar es la que abrió en el Paseo Costa Canaria, en el tramo más próximo y estrecho que discurre al este del conocido Mirador de las Dunas, delante del hotel Riu Palace Maspalomas. El muro se desplazó hacia delante, inutilizó ese tramo del paseo y pudo afectar a la estabilidad de las terrazas de cinco viviendas del complejo Duna Star, que fueron acordonadas por los bomberos. Solo una está ahora ocupada por turistas, según fuentes de la comunidad de propietarios.

El resto de incidencias, informó José Carlos Álamo, edil de Seguridad, tuvo que ver con caídas de árboles, como el que se registró en la Avenida de Gáldar o la palmera en la Avenida de Tirajana; dos accidentes de tráfico sin heridos; la obstrucción en el alcantarillado en el tramo de la Avenida de Gran Canaria entre las calles Timple y Noruega, y los desprendimientos que aislaron durante horas algunos caseríos, como el de la Montaña de los Huesos, cerca de Taidía, y los de Huesa Bermeja y Chira.

Rescate preventivo

El saldo de la borrasca en Mogán, por contra, es bastante más amable que en San Bartolomé de Tirajana. Lo más negativo se dio en medianías, con el aislamiento toda la madrugada y hasta las 08.30 horas de El Caidero. El nuevo acceso que se les ha habilitado por el desarrollo de las obras del Salto de Chira discurre a pie de barranco, informó la alcaldesa, Onalia Bueno, por lo que quedó sepultado por agua y tierras. También hubo un rescate preventivo de una vecina con casa en la playa de Veneguera que temió quedarse aislada cuando corriera el agua.

Estampa bucólica de una palmera rodeada de agua en la zona de Los Azulejos (Mogán). C7

Claudia volvió a dejar la espectacular estampa de los caideros en la zona de Los Azulejos, que estos días será destino de cientos de senderistas y curiosos deseosos de bañarse en las charcas que se forman en estos riscos.

En Agüimes no hubo incidencias graves, salvo desprendimientos menores en la subida a Agüimes y rebosos del alcantarillado. El viento sí derribó farolas en la plaza principal del casco histórico. En Santa Lucía de Tirajana cayeron ramas y piedras en la GC-65, se saturó el alcantarillado en Casas Pastores y hubo cortes de luz en el alumbrado público. En el centro de acogida en Doctoral pasaron la noche dos personas.

Ampliar Rescate deun vehículo atrapado en el barro en El Sequero (San Bartolomé de Tirajana). Arcadio Suárez

Y en Ingenio, las lluvias desbordaron tapas de alcantarillas en la avenida de Los Artesanos y en El Carrizal y causó inundaciones en dos viviendas particulares. Además, hubo un desprendimiento de piedras en un aparcamiento en Montaña Las Tierras, que causó daños materiales a varios vehículos, y cayó la copa de una palmera en una finca privada, sin causar lesiones.