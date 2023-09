«La ciudadanía ha captado que Gran Canaria tiene un modelo propio, una senda»

–Es el primer presidente del Cabildo de Gran Canaria que tiene la posibilidad de completar tres mandatos seguidos en democracia. ¿A qué lo achaca?

–Para mí es un tremendo honor recibir esta confianza de los hombres y mujeres de Gran Canaria. La achaco a que la ciudadanía ha captado que esta isla tiene un modelo propio, una senda, un proyecto de ecoísla que engloba una propuesta de desarrollo económico sostenible e integral que pueda dar resultados positivos.

–¿Cree que la inestabilidad anterior del Cabildo ha lastrado a la isla en décadas anteriores?

–Sin duda, siempre lo he dicho. Era una rémora cambiar de presidente cada cuatro años. Suponía una falta de continuidad para acometer proyectos y generar un modelo. Tuve la suerte de que la ciudadanía me permitiera durante muchos mandatos avanzar una propuesta de desarrollo integral del municipio de Agüimes, generar un modelo y complicidades con los vecinos y organizaciones sociales para que lo hagan suyo y darle continuidad. Frente a otros territorios, uno de los grandes déficits de Gran Canaria para generar un proyecto ilusionante era precisamente ese.

–Si sus objetivos políticos no se cumplen en este mandato no podrá alegar que es por falta de continuidad.

–Cuando nos sentamos por primera vez para negociar un gobierno para este mandato lo expresé a la comisión negociadora del PSOE que había que darle continuidad a las áreas para no volver a empezar en los temas de singular trascendencia para la isla y avanzar en el modelo que hemos adoptado. Lo vimos así desde el primer momento las dos partes y por eso el acuerdo fue muy rápido. En cualquier caso, a la hora de materializar los objetivos políticos existe un problema añadido en la administración pública y es se ha ido diseñando un modelo de administración y de burocratización, que tiene que ver con la respuesta a la crisis de 2008 y la deriva hacia la privatización de los servicios públicos, que está generando un enorme daño. Tenemos una ley de contratos públicos increíblemente obstaculizadora, que impide dar agilidad a los proyectos de la administración pública. Fue una estrategia para vaciar y frenar lo público, impulsada por Europa dentro de una visión neoliberal, y se está consiguiendo.

–¿Cómo valora las primeras decisiones políticas del nuevo Gobierno de Canarias? ¿Teme una menor colaboración que en el mandato anterior?

–Espero que no. Tengo una buena relación con muchos consejos del Gobierno de Canarias que se ha conformado. Durante el último incendio de Tenerife la relación fue muy estrecha, nos coordinamos y prestamos toda la colaboración posible. Al empezar el mandato dije que el Cabildo de Gran Canaria iba a trabajar con absoluta lealtad al Gobierno y espero la misma reciprocidad. Hasta ahora no ha visto ninguna acción que cuestione ese marco de relaciones instituciones. Seguro que tendremos diferencias de interpretación y de objetivos estratégicos a lo largo del mandato pero eso no tiene por qué derivar en enfrentamientos.

–Empieza un nuevo curso político. ¿Qué asignaturas considera prioritarias para Gran Canaria en este año académico?

–Los hechos nos van demostrando la necesidad de afianzar nuestras políticas sociales. La actual crisis de la papa, el conflicto bélico en Europa o el encarecimiento del precio de la energía por situaciones geoestratégicas avalan el modelo que defendemos para garantizar soberanía en todo lo que podamos, en alimentación, en energía... El cambio climático cada vez más claro y sus consecuencias nos afianza en el modelo de garantizar la seguridad hídrica. Cuando vemos que la desigualdad crece en el planeta nos confirma que debemos seguir trabajando para garantizar sistemas públicos sociales y sociosanitarios de calidad. Si cuando avanzamos en la gratuidad y la calidad del transporte público vemos que los usuarios lo usan más y hay menos colapsos en las carreteras, eso avala nuestra apuesta por implantar el transporte colectivo guiado. La actual situación de Canarias y la internacional nos afianzan en el modelo que deseo para Gran Canaria. La avala la realidad que vivimos y la necesidad de garantizar nuestro futuro y nuestra supervivencia.

–Hay varias residencias sociosanitarias en construcción y varias pendientes de licitar. ¿Será este mandato el de la reducción de las listas de espera?

–Sí, sin duda. De todos modos en estos últimos años se han hecho avances en ofrecer otras alternativas a las personas mayores, como la asistencia domiciliaria, que han permitido incluir a 2.000 personas más en la atención sociosanitaria. La alternativa para reducir las listas de espera no son solo crear más camas residenciales, pese a lo cual nuestra intención es llegar a poner en marcha 2.000 plazas más durante este mandato y culminar el II Plan Sociosanitario.

–¿Qué plazo baraja para la apertura del Museo de Bellas Artes?

–Me gustaría que fuera a finales de 2024, como mucho, pero a nadie se le esconde que nos hemos encontrado con varios problemas en la ejecución de la obra que se han ido salvando. Desde luego será en este mando. Es el gran museo que necesita la isla, un espacio de referencia de nuestros valores, nuestra identidad, nuestro arte desde antes de la llegada de los conquistadores hasta la actualidad. Recoge la memoria artística de nuestro pueblo, algo que se demandaba y que será una hermosa realidad.

–El gran incendio forestal de agosto en Tenerife ha vuelto a evidenciar la necesidad de trabajar en la prevención de este tipo de catástrofes. ¿Qué más de puede hacer?

–Seguiremos teniendo grandes incendios y serán de quinta y sexta generación, con columnas de 20 metros de altura imposibles de combatir. Hay que avanzar en prevención. El cambio climático es una realidad que condiciona todo esto. Y también lo condiciona la sobrepoblación. Tenemos un interfaz rural-forestal que es peligroso. Hay que generar concienciación y formación ciudadana. Los ciudadanos deben colaborar y limpar sus fincas y el entorno de sus viviendas. Y hay que garantizar la compra de su producción a los agricultores para mejorar en soberanía alimentaria y recuperar terrenos agrícolas abandonados. La agricultura debe ser un elemento que frene el avance del fuego. Y como ya se hace en Gran Canaria hay que trabajar todo el año en tareas preventivas. Esta isla es una referencia internacional en quemas prescritas. También se precisa coordinación, medios cualificados. Hay que generar mecanismos que permitan que el mundo rural participe en la prevención, a través del pastoreo remunerado, tareas forestales, limpieza de vegetación en los barrancos.

–¿Haría cambios en los protocolos para que la Unidad Militar de Emergencias y los hidroaviones intervengan antes?

–Los hidroaviones en Canarias no están de más, pero no son la solución al problema y no son los medios aéreos más operativos. Los helicópteros de pequeño tamaño son más operativos, llegan a más sitios y lo hacen más rápido. Si se crea una base de hidroaviones en Canarias estaría bien porque ayuda, pero si hay que hacer una inversión es mejor hacerla en helicópteros para trabajar de manera más versátil. Por otra parte me parece demencial que la UME no pueda actuar en incendios forestales de nivel 1, en los que no hay afección a población y viviendas y se limita a un municipios, porque se cambió la normativa sin tener en cuenta las particularidades canarias. En el incendio de Gran Canaria de este verano hablé sobre ello con el ministro Héctor Gómez y me reconoció que la ministra de Defensa, Margarita Robles, está de acuerdo en que hay que modificar la ley. No es lógico que la UME trabajara en la defensa de las instalaciones militares del Pico de Las Nieves y no colaborara con el personal de Medio Ambiente del Cabildo que combatía el incendio a 100 metros de distancia.

–¿Hay escasez de papas en Gran Canaria?

–Ni ha habido ni hay un problema de suministro de papas en esta isla. Lo que hay es un señor con una pequeña asociación importadora, que representa a poca gente, con un problema porque trae contenedores desde Inglaterra infectados por el escarabajo rojo y no se le deja descargarlos que ha trasladado que hay un problema de desabastecimiento. No lo hay. Se crea una alarma, las personas van a comprar de foma compulsiva y aumentan la demanda y los precios. Es una cadena sin sentido porque no hay escasez. Producimos en la isla el 60% de la papa que consumimos. La producimos de marzo a septiembre, fundamentalmente, y luego importamos, de Inglaterra, de Egipto y de un montón más de países. Algunos pretenden entrar contenedores que estan contaminados y eso sí que sería un grave error, sería la desaparición de nuestra agricultores. Nos oponemos radicalmente.

– ¿Qué pasos se darán a corto plazo para hacer realidad la implantación del tren?

–El Órgano Ambiental de Gran Canaria está tramitando la declaración de impacto y se está en el proceso previo a la expropiación del suelo, la negociación con algún propietario. Lo único que nos queda es conseguir la financiación, 1.600 millones de euros como mínimo.

–Cuatro años después de su declaración como Patrimonio Mundial, ¿se nota una mejora en la calidad de vida de las cumbres gracias a esa distinción?

–Ojalá en cuatro años se pudieran producir transformaciones sociales así. Las inversiones, desde luego, se han multiplicado, en sostenibilidad turística, con La Cumbre Vive y otras actuaciones. Hemos creado un instituto potente, uniendo el Paisaje Cultural con la Reserva de la Biosfera, que estaba abandonada. Ahora hay un equipo de profesionales trabajando a fondo en el desarrollo sostenible de la comarca. Se ha avanzado muchísimo.

–¿Está satisfecho de los fondos Next Generation obtenidos por el Cabildo hasta ahora?

–Se había generado una expectativa mayor, pero dentro de las limitaciones de las administraciones locales para conseguir estos fondos, porque están más destinados a las comunidades autónomas y el Estado, hemos conseguido pellizcar una cantidad importante para la isla, y diversificada en distintos sectores.

–¿Espera algún tipo de oposición a la creación de Dremland Studios en Telde?

–No he escuchado ninguna oposición de colectivos o ciudadanos a una obra que está prevista en un suelo antropizado y con calificación para ese uso. Es un proyecto que puede generar atractivo audiovisual y que incluye un parque temático como valor añadido al sector turístico.

–¿Cuánto habrá que esperar para que el Estadio de Gran Canaria esté terminado?

–Nos hemos comprometido a terminarlo, figura en nuestro programa de gobierno, tanto si se nos considera sede del Mundial como si no. Ese es nuestro compromiso y lo cumpliremos.

– Las obras de Salto de Chira van al ritmo previsto. ¿Veremos funcionar la central hidroeléctrica de bombeo antes de final de este mandato?

– Espero que sí, que funcione este mandato. Y espero que antes de final de 2024 entre el agua de la central en las presas de Soria y Chira. Sería importantísimo para la isla y su seguridad hídrica. Si la obra sigue así seremos vanguardia y la referencia de Canarias para la penetración de las renovables.

– La isla vive un boom de instalación de parques eólicos y solares y récords de generación de renovables. ¿A costa del paisaje y de más torretas?

– La penetración de las energías limpias incluye una cuota que hay que pagar. Para las renovables se necesitan estaciones, subestaciones, pero no torretas. Hay un coste visual que vemos, pero no vemos el impacto de las energías basadas en hidrocarburos en la contaminación de la ciudad, el puerto... Además, hablamos de algo temporal. Dentro de 20 o 30 años se habrán desarrollado el hidrógeno verde y otros modelos de generación y recuperaremos paisaje. Está claro que hay que un peaje y que Gran Canaria no admite mucha más eólica de este modelo. En lo que sí hay que segur avanzando es en el autoconsumo.

– ¿Teme que las dificultades para conformar el nuevo Gobierno de España retrasen la subasta de potencia eólica en aguas de Gran Canaria?

– Sí. Puede generar un retraso importante para la implantación de un sector que puede generar diversificación económica y convertirnos en vanguardia, en ser la primera comunidad de España con eólica marina. Además, tendremos también el almacenamiento necesario.