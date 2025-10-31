Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Un cazador rodeado de sus perros dispara en el sur de Gran Canaria. C7

Cinco días más de caza con perro y hurón y tres para cetrería en Gran Canaria

La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo aprueba esta medida para compensar los días suspendidos por la ola de calor de agosto | El resto de modalidades mantienen el calendario aprobado

Jesús Quesada

Jesús Quesada

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:16

La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria ha autorizado una ampliación de los días hábiles de caza menor en las modalidades de caza de conejo con perros y hurón y de cetrería para compensar la suspensión de la actividad cinegética que tuvo lugar entre el 5 y el 24 de agosto pasado, cuando iba a comenzar la temporada para ambas modalidades.

En concreto, la resolución final de Medio Ambiente amplía en cinco jornadas la modalidad de caza de conejo con perros de caza y hurón, que serán los días 13, 16, 20, 23 y 27 de noviembre. En la modalidad de cetrería se amplían tres jornadas, los días 12, 15 y 19 de noviembre. En el resto de modalidades de caza menor no habrá más jornadas cinegéticas este año y se mantiene el calendario previsto.

La suspensión de varios días de caza el pasado agosto obedeció a la declaración sucesiva de alertas por riesgo de incendio forestal, por parte del Gobierno de Canarias y del Cabildo en las zonas situadas a más de 400 metros de altitud.

En esas fechas se produjo la mayor ola de calor de este verano en Gran Canaria, quedando pospuesto el inicio de la temporada en las citadas modalidades.

La modificación de la orden que regula la temporada de caza menor de 2025 en Gran Canaria para ampliar los días hábiles «con carácter excepcional» fue solicitada por diferentes representantes del colectivo de cazadores miembros del actual Consejo Insular de Caza.

