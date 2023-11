Un «chute de energía» a una labor artesanal llena de sacrificio

Amanece en los Altos de Gáldar y es hora de entrar en faena. Tania Rivero -35 años de edad- y Francisco González -38 años de edad-, dos jóvenes ganaderos que asumieron el desafío en el año 2014 de seguir una hermosa tradición familiar y que a partir de mayo de 2020 afrontaron el reto de montar su propio negocio, y así nació la Quesería La Caldera, en Fagajesto. Tania y Francisco se esmeran a diario para que sus 170 ovejas estén bien atendidas, con el objetivo de sacar un buen producto artesanal con leche cruda de oveja.

No es fácil el trabajo en el campo, ni tampoco aventurarse a abrir su propia quesería, pero Tania y Francisco continúan ilusionados con este proceso de tres años que ahora han visto recompensado con una noticia que les ha supuesto «un chute de energía».

Hace unos días se celebró en la ciudad noruega de Trondheim la gala de los World Cheese Awards, donde una vez más los quesos canarios tuvieron su protagonismo. 17 quesos de España recibieron el máximo galardón, la medalla Super Oro, y 3 fueron canarios: el queso curado de cabra pasteurizado de Quesos Luisita (Gran Canaria), el maxorata curado al pimentón majorero de Grupo Ganaderos de Fuerteventura y el curado de oveja de Quesería La Caldera. Pueden presumir de elaborar los mejores quesos del mundo.

«Cosechamos la máxima puntuación y esto ha sido un subidón para nosotros. Es el premio más importante que hemos logrado en estos tres años de vida de la quesería y el próximo día 16 de noviembre recibiremos oficialmente el premio en un acto que se celebrará en la sede del Cabildo de Gran Canaria», destaca con orgullo Tania, mientras Francisco sigue atendiendo a sus ovejas.

No es normal ver a dos chicos jóvenes al frente de una quesería. Francisco sí tenía tradición ganadera, pero Tania es una chica de Telde que no podía ni imaginar que acabaría viviendo en Fagajesto y dedicándose a este mundo. «Nadie apostaba por mí e incluso mis amigas me decían que no iba a durar mucho, jajaja. Pues aquí seguimos. Podemos escribir un libro con las dificultades que hemos encontrado durante estos años. Ahora mucha gente nos admira, pero montar un negocio en el campo tiene una dificultad añadida. Vivir solo del queso no es viable y no veo un relevo generacional en un futuro a las queserías artesanales, por lo que nosotros intentamos diversificar el negocio, con visitas guiadas que están funcionando muy bien y en ellas le explicamos al visitante todo el proceso».

Ordeñan a mano y elaboran sus quesos a mano. Su producción es limitada, en torno a unos 8.000 kilos, y más del 70% de sus clientes son particulares. «Estamos encantados con la respuesta de nuestros clientes, que nos han felicitado cuando se enteraron del premio», destaca.

El queso ganador, que puede ser catalogado como mejor queso curado de oveja del mundo destaca por su sabor y aroma. en Quesería La Caldera también elaboran queso semicurado y de media flor de Guía, pero también añaden a su carta de productos una mantequilla artesanal, elaborada con el suero del queso, para chuparse los dedos y un almogrote irresistible.

Tania y Francisco no tienen hijos, «pero somos los padres y madres de nuestras ovejas. Ahora velan por los corderos recién nacidos, ya que algunos de ellos son rechazados por sus madres, y ellos tienen que cuidarlos con especial dedicación. El pasto es fundamental para obtener un buen producto. La lluvia de las últimas semanas ha sido una bendición, ya que los Altos de Gáldar cambia su habitual fisonomía y se transforma en un auténtico vergel. «Muchos llaman a esta zona la Irlanda canaria», apostilla Tania. Con la sequía y las secuelas del cambio climático, el gasto en la comida de los animales aumenta considerablemente. Las ayudas que reciben palían parte de ese desembolso, «aunque últimamente se están retrasando en los ingresos», resaltan.

Quesería La Caldera tiene su página web. Allí encontrará información de las visitas guiadas. Han llegado a un acuerdo con una agencia de viajes de cruceros y durante todo el año reciben en su quesería la visita de turistas que disfrutan de una jornada especial, elaborando ellos su propio queso para que conozcan el mecanismo y acompañando a los animales en una pequeña trashumancia.

Tania y Francisco apenas tienen tiempo libre. Ahora están inmersos también en obras en su casa, pero cuando gozan de horas de asueto les encanta hacer senderismo por la zona, un lugar lleno de encanto.

En ese ánimo de mirar al futuro, estos jóvenes queseros mantienen retos. Poder tener una tiendita, tipo museo, en Gáldar para mostrar su trabajo sería uno de sus sueños, así como tener una nave para que las ovejas, en los meses de enero y febrero que son los más duros en cuanto a frío, tengan una época de mayor alivio y hemos pensado poder disponer de una nave por la zona de Samarrita. «Durante las 24 horas del día estamos pensando en el bienestar de las ovejas», así de claros se muestran Tania y Francisco, dos jóvenes queseros que elaboran un producto reconocido mundialmente.