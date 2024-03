Los chiringuitos del carnaval de Maspalomas, en el punto de mira del PSOE y de NC

Los chiringuitos de esta edición del carnaval internacional de Maspalomas están en el punto de mira de la oposición en San Bartolomé de Tirajana. NC no se fía del modelo escogido para adjudicarlos y el PSOE directamente advierte de irregularidades. El gobierno local, por su parte, defiende un sistema que, según asegura, ha contribuido a garantizar que sea gente del municipio y con experiencia en el sector la que explote este codiciado negocio carnavalero.

Kevin Paz, concejal del PSOE, presentó un escrito en el Ayuntamiento en el que alertó de que había tenido conocimiento por parte de diversos aspirantes a la gestión de los chiringos de bebidas que se habían «producido diversas irregularidades en el proceso de adjudicación».

Entre otras, se quejaban de la «puntuación discrecional a los adjudicatarios provisionales, ya que se está evaluando con la puntuación máxima a personas físicas y jurídicas que no se encuentran empadronadas en el municipio ni tampoco tienen experiencia en este tipo de eventos o actividades», por lo que se incumplen los criterios de baremación.

Tres de los chiringuitos no aportaron los papeles

Kevin Paz pidió sin éxito la paralización del expediente, reclamó poder acceder a la documentación que contiene y solicitó la intervención del secretario para que cotejara si se habían cumplido los criterios de baremación a la hora de otorgar los chiringos.

Por lo pronto, el gobierno local siguió adelante con el proceso. Es más, fuentes oficiales del ejecutivo concretan que este lunes acabó el plazo para que los admitidos presentaran toda la documentación y pagaran las tasas.

Tres de ellos no aportaron los papeles, por lo que les sustituyeron los tres siguientes con mejor puntuación en la baremación inicial. Este periódico no ha podido confirmar si esos tres que se quedaron fuera coinciden con aquellos en los que el PSOE alertaba de irregularidades porque no cumplían los criterios de puntuación.

25 chiringuitos de bebidas y 13 mesones y food trucks

Lo cierto es que ya este lunes se veía movimiento en las zonas del centro comercial Yumbo asignadas para estos puestos. Festejos informa de que se instalarán 25 chiringuitos solo de bebidas y 13 mesones y food trucks, que conformarán una especie de gastromarket.

Alejandro Marichal, primer teniente de alcalde, y a preguntas de NC, defendió en el último pleno el sistema escogido para adjudicar los chiringos, unas bases en las que se premiaba con más puntos (4) a los solicitantes con domicilio fiscal en el municipio y a los que ya han participado en otros carnavales (2,5).

En cambio, para el portavoz canarista, Samuel Henríquez, este modelo implica «volver a etapas del pasado» y reprocha que entre los criterios se fijen 2 puntos para aquellos chiringuitos que vayan a vender productos de patrocinadores del carnaval.

El concejal reivindicó la fórmula de los dos últimos años del mandato anterior, en que se sacaba a concurso la autorización de la ocupación del dominio público. «Esa era la manera más correcta y legal, ¿por qué lo obvian?», se pregunta Henríquez.

Las entradas para la gala drag serán gratis y podrán sacarse vía web

La organización del carnaval sorprendió este lunes con un comunicado en el que anuncia que al final las entradas para la gala drag, el 14 de marzo, serán gratuitas. La oposición lo atribuye a que no hay ordenanza que permita cobrarlas, pero Festejos justifica la decisión por el deseo de facilitar el acceso libre al espectáculo. En todo caso, para evitar las colas de otros años, se podrán conseguir a partir de las 9.00 de este jueves en la web www.tureservaonline.es. Solo dos entradas por persona.