La chapuza del parque de Hoya Aríñez entra en obras de nuevo

Nunca fue lo que se proyectó y mucho menos lo que se soñó. El llamado Parque Periurbano de Hoya Aríñez fue en su día el proyecto urbanístico estrella de Arucas, pero la ideal inicial, de 2009, se diluyó y se dilató en el tiempo.

Tal fue así, que fue inaugurado oficialmente en julio de 2013, después de un largo tiempo de finalización y deterioro ya sin haberse usado.

En su día el Ayuntamiento de Arucas anunció que estaba estudiando las posibles responsabilidades legales de la deficiente construcción. Pero todo quedó en nada.

El hundimiento de buena parte del parque, de 20.000 metros cuadrados de superficie supuso que la mitad del quedase fuera de uso. Sin la cafetería proyectada, sin baños públicos... A lo que se suma que del proyecto inicial se fueron cayendo infraestructuras, como un auditorio o una pista de skate o patinaje.

Ahora, 10 años después de su apertura al público, el llamado Parque Periurbano de Hoya Aríñez presenta una imagen de abandono que nadie puede negar.

La vegetación crece a su antojo entre el mobiliario infantil; el arenero no tiene mantenimiento; el césped está quemado o prácticamente no existe; los caminos de tierra están abandonados; muchos de los bancos no se pueden utilizar, dado que están hundidos o levantados por el terreno desigual... Y así, un suma y sigue.

Ampliar Zona infantil del parque de Hoya Aríñez. Juan Carlos Alonso

Mientras, el Ayuntamiento de Arucas ha firmado un contrato para la ejecución del proyecto 'Demolición de los elementos ruinosos en el Parque de Hoya Aríñez y acondicionamiento del terreno resultante'. Esto costará 225.690 euros más un 7% de IGIC, un gasto que asumirá el Cabildo de Gran Canaria y el propio Ayuntamiento de Arucas.

Las obras aún no han comenzado, pero la empresa adjudicataria, Eneas Servicios Integrales, tiene un plazo de ejecución de tres meses.

El parque Hoya de Aríñez, en estado ruinosoVer 12 fotos Juan Carlos Alonso

La obra se ciñe a «la demolición de las estructuras deterioradas debido a los asentamientos del terreno y un posterior acondicionamiento del terreno resultante». O lo que es lo mismo, el edificio que iba a albergar la cafetería y los baños. Esta infraestructura nunca se utilizó debido a que se hundió, como buena parte del gran parque.

Queda para más adelante, según el consistorio municipal, la rehabilitación del parque infantil y la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, para lo que ya hay financiación. Pendiente está la construcción de un parque canino, que no cuenta con presupuesto.

Preguntado por el estado del parque, el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, apuntó que en el próximo contrato público del servicio de mantenimiento de Parques y Jardines se incluirá Hoya Aríñez, hasta ahora sin tal servicio.