El cese del edil de Vías y Obras de Santa Brígida, «una decisión dolorosa pero imprescindible» El alcalde, José Armengol, explica que la destitución de Javier Ramírez de todas sus competencias después de que admitiera que había vendido material municipal y no había entregado el dinero se produjo «tras conocer y contrastar los hechos»

El cese del concejal de Alumbrado y Vías y Obras del Ayuntamiento de Santa Brígida, Javier Ramírez, ordenado por el alcalde, José Armengol, el pasado viernes, después de que este edil vendiese en septiembre pasado material de residuos municipales y hubiese percibido 780 euros por ello sin que mediara expediente que lo autorizara, fue «una medida dolorosa para nosotros pero imprescindible para proteger la confianza de la ciudadanía«.

Así lo ha señalado este lunes el máximo mandatario municipal, quien aclaró que la decisión de revocar todas las delegaciones de Javier Ramírez, apartarlo de la Junta de Gobierno Local y retirarle la dedicación exclusiva, se adoptó «tras conocer y contrastar los hechos, escuchar al concejal y verificar que la actuación se produjo fuera de los cauces administrativos que regulan la gestión pública«.

Para Armengol, líder del partido Ando Sataute, al que también pertenece el concejal destituido, el cese de Ramírez «no es un hecho para celebrar ni para utilizar en beneficio de nadie sino una actuación necesaria para garantizar la integridad institucional«.

El concejal cesado obtuvo en septiembre pasado un importe de 780,05 euros en efectivo por la venta a un gestor autorizado de material metálico procedente del almacén municipal y no los ingresó en las arcas públicas hasta el 25 de noviembre.

Fue ese mismo día cuando el PP, en la oposición, hizo público que había solicitado al Ayuntamiento información detallada sobre la retirada y el destino final de materiales metálicos, principalmente cables de cobre y aluminio, procedentes del almacén municipal Brimate, materiales trasladados en dos desplazamientos realizados en un furgón municipal que, presuntamente, habría conducido el propio concejal de Vías y Obras y Alumbrado.

El decreto de cese de Javier Ramírez firmado por el alcalde señala que se produce «por pérdida de confianza» y en una nota oficial del Gobierno municipal del pasado sábado se explica que el edil destituido ha reconocido que manipuló, transportó y entregó material de residuos (cables de cobre y aluminio) procedentes del almacén municipal a un gestor autorizado sin seguir el procedimiento administrativo establecido.

La nota también indica que el alcalde actuó a raíz de una denuncia del PP, notificada el 20 de noviembre, que le puso en conocimiento de lo sucedido, tras la que incoó un expediente administrativo con el fin de esclarecer los hechos y depurar posibles responsabilidades.

Según la nota oficial, durante la tramitación de ese expediente, el concejal Ramírez «reconoció los hechos, admitió haber actuado erróneamente y procedió a la devolución íntegra de las cantidades económicas percibidas (780 euros) a las arcas municipales».