Cerca de 1.000 participantes en el III Encuentro Insular por el Día Internacional de la Discapacidad en Maspalomas Más de 40 centros ocupacionales, CADI, centros educativos y entidades sociales participaron en la cita

Martes, 2 de diciembre 2025

El Parque de San Fernando de Maspalomas acogió este martes el III Encuentro Insular con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una celebración que volvió a convertir el municipio en punto de encuentro para cerca de un millar de participantes procedentes de toda Gran Canaria, duplicando en esta edición la participación respecto a años anteriores. Más de cuarenta centros ocupacionales, CADI, centros educativos y entidades sociales participaron en la cita, que también contó con catorce stands de organizaciones, talleres y proyectos vinculados a la inclusión.

La jornada arrancó con un pasacalle de bienvenida y continuó con talleres permanentes de creatividad, deporte adaptado, ocio inclusivo y actividades diseñadas para fomentar la interacción entre todas las personas participantes. El ambiente festivo se mantuvo durante toda la mañana y culminó con la actuación del artista canario Pepe Benavente, muy celebrado por los asistentes.

Durante el acto institucional, el primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, destacó el notable crecimiento que ha experimentado el encuentro desde su primera edición y destacó que «desde la Concejalía de Servicios Sociales tenemos un compromiso con la accesibilidad y la inclusión, por lo que encuentros como este ayudan a construir una sociedad más igualitaria y participativa».

Por su parte, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, subrayó que la celebración en un espacio público como el Parque de San Fernando refuerza la visibilidad de la discapacidad y favorece la convivencia, y recordó que el municipio dispone de las infraestructuras y la capacidad de coordinación necesarias para acoger encuentros de esta magnitud y seguir impulsando iniciativas inclusivas junto a las entidades y administraciones implicadas.

En la foto superior, Iram Morales, durante su intervención. Debajo, derecha, un momento de la actuación de Pepe Benavente. Francisco Romero

El acto incluyó también la lectura del manifiesto, que estuvo a cargo de Iram Morales Cabrera, del Centro Ocupacional de San Bartolomé de Tirajana. El texto puso el foco en la importancia de avanzar hacia una accesibilidad universal real, garantizar más oportunidades laborales para las personas con discapacidad, fortalecer la participación plena en la comunidad y reconocer la labor de las familias, cuidadores y profesionales. Además, insistió en la necesidad de reforzar la atención temprana y la coordinación entre administraciones para asegurar una atención integral y ajustada a las necesidades de cada persona.

Por su parte, el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil, destacó que este encuentro «ya forma parte de la agenda inclusiva del archipiélago», señalando que la colaboración entre administraciones, centros y entidades permite visibilizar el trabajo que se realiza durante todo el año. Asimismo, el director gerente del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, José Ricardo Redondas, valoró el «carácter festivo del encuentro y su capacidad para reunir a personas de todos los municipios», recordando que la inclusión se construye también en la vida cotidiana: en los espacios de ocio, en los entornos laborales y en la convivencia diaria.

Un modelo organizativo que suma y crece

La organización, desarrollada por la Concejalía de Servicios Sociales con la colaboración de Iscan Servicios Integrales y entidades especializadas en la atención a la discapacidad, resaltó la buena acogida del nuevo emplazamiento en el Parque de San Fernando. «Las condiciones del espacio y la proximidad de los recursos facilitaron el desarrollo de la actividad, hasta el punto de plantear la posibilidad de mantener esta ubicación en futuras ediciones», señaló Juan José Domínguez, director gerente de Iscan, quien a su vez recordó que este proyecto nació hace cuatro años con el propósito de convertir el Día Internacional de la Discapacidad en una celebración insular, y que su crecimiento actual es fruto de la colaboración entre administraciones, profesionales y centros participantes.

El cantante Pepe Benavente, encargado de cerrar la jornada, trasladó su satisfacción por participar en un evento que consideró especialmente significativo. Destacó el cariño y la cercanía del público y afirmó que momentos como este representan una de las mayores motivaciones de su trayectoria artística.