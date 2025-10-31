Casas del terror, chuches y 'truco o trato': así celebró Gran Canaria la noche de Halloween Cada vez más vecinos abrazan el espíritu anglosajón y convierten sus viviendas en auténticas casas del terror con luces, efectos de sonido, y elaboradas decoraciones para sorprender a los visitantes

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de octubre 2025, 22:18 | Actualizado 22:56h.

La celebración de la noche de Halloween el 31 de octubre gana terreno en Canarias año tras año, con una variada oferta de planes para disfrutar la noche de los Finaos. La lista para esta edición incluye música, talleres, rutas culturales y degustaciones de productos como las castañas asadas; así como casas del terror organizadas por los municipios o incluso por vecinos particulares, que convierten sus viviendas en auténticas casas del terror con luces, efectos de sonido, túneles del terror y decoraciones cada vez más elaboradas para sorprender a vecinos y visitantes.

Cada vez más barrios celebran la jornada mezclando las tradiciones de la sociedad canaria con un estilo más anglosajón, que se traduce en una fiesta pensada para que los más pequeños recorran las calles disfrazados y llamen a las puertas de las casas para recibir golosinas. Así, la noche de este viernes decenas de niños recorrieron las calles de distintos barrios de Gran Canaria gritando 'truco o trato' para recibir a cambio chuches, regalos y algún que otro susto.

Brujas y esqueletos ganaron de nuevo como el atuendo elegido por los más pequeños, compitiendo con los disfraces más buscados en Google este 2025 -los personajes de la película 'Las guerreras K-Pop', los muñecos Labubu o Chicken Jockey, del videojuego 'Minecraft', además de las ya clásicas diademas de flores del Día de Muertos mexicano.