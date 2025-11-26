Ya están todos en casa: llega a Gran Canaria la última rotación de la Brigada Líbano XLIII Los militares llegaron a la isla este martes desde tierras libanesas tras seis meses de despliegue

El aeropuerto de Gran Canaria se volvió un punto de encuentro este martes. Los militares que componen la tercera y última rotación del contingente, que han estado realizando sus cometidos en el sur del Líbano, llegaron a la isla después de seis meses de despliegue.

Con esta rotación, encabezada por el general Ricardo Esteban Cabrejos jefe la Brigada Líbano XLIII se completa el regreso de personal que, tras haber finalizado con éxito su misión, fueron recibidos por el teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra y por el general de división Alfonso Pardo de Santayana, jefe del Estado Mayor acompañado por una representación de autoridades militares de las diferentes Unidades que han aportado personal al Contingente. En el aeropuerto de Gran Canaria les esperaba una calurosa bienvenida por parte de sus familiares, compañeros y amigos.

La Brigada 'Canarias' XVI ha liderado el contingente generado por el Mando de Canarias del Ejército de Tierra, dando continuidad a la labor iniciada por anteriores contingentes, con los cometidos de monitorizar el cumplimiento de la Resolución 1701 de la ONU, colaborando con las Fuerzas Armadas Libanesas en el sur del país y a lo largo de la Blue Line, línea virtual que separa Líbano e Israel.

