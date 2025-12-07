La Casa Fuentes de Ciudad Jardín, nueva sede de la Fundación Alfredo Kraus El inmueble fue comprado por el Cabildo a la SGAE por 2,65 millones de euros para su cesión a la London School of Economics, pero la reforma se retrasó y la entidad británica desistió

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:11

El Cabildo de Gran Canaria ha acordado la cesión gratuita de la Casa Fuentes de Ciudad Jardín a la Fundación Internacional Alfredo Kraus por un periodo inicial de cinco años, prorrogable hasta los 20 años, para el desarrollo del proyecto consistente en la catalogación, archivo y preservación del legado del tenor grancanario y ser sede de la Fundación con el objeto de desarrollar actividades culturales y educativas.

El uso del inmueble sito en la calle Doctor García Castrillo número 11 de la capital por parte de la Fundación estará condicionado a las necesidades del Cabildo, que asumirá los gastos de mantenimiento y conservación, como hasta la fecha, incluyendo los costes de limpieza, seguridad, suministros de agua y electricidad, seguros, impuestos, tasas y tributos. Además, será responsable de cubrir cualquier gasto adicional que se genere para su conservación y buen estado.

El uso será compartido porque el Cabildo se reserva la posibilidad de utilizar el inmueble, en particular sus jardines, para actos protocolarios, de promoción internacional o de recepción de autoridades, entre otros.

La cesión de la Casa Fuentes incluye la recuperación por el Cabildo de los dos talleres almacén de los que la Fundación disfruta en la urbanización industrial Díaz Casanova de Las Torres, una cesión gratuita que data de septiembre de 2023. No obstante, ambos se mantendrán cedidos por un periodo adicional de un año para facilitar el traslado a la nueva sede de la entidad.

El Cabildo barajaba trasladar la Fundación al inmueble del antiguo internado de San Antonio, en Vegueta, pero los informes de su Servicio de Arquitectura resultaron desfavorables, según informa el consejero de Hacienda, Pedro Justo. Fue el Gobierno insular el que ofreció entonces la Casa Fuentes.

La Casa Fuentes, un inmueble señorial diseñado por el arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre, exponente del racionalismo, fue adquirida por el Cabildo a finales de la década anterior a la Sociedad General de Autores de España (SGAE) por un precio de 2,65 millones de euros con el objetivo de ceder el inmueble a la London School of Economics, la universidad que está considerada como la más internacional del mundo.

De hecho, la cesión fue presentada públicamente en marzo de 2019, pero nunca se materializó porque las obras de rehabilitación y mejora necesarias para la implantación en ese edificio de la prestigiosa universidad británica se complicaron y retrasaron más de lo previsto.

Otro millón en obras

Los costes de rehabilitación del edificio estimados inicialmente se triplicaron y de los 400.000 euros previstos en 2019, cuando se anunció que las obras que faltaban no tardarían más de cuatro meses en ejecutarse, el presupuesto se elevó por encima del millón. Los trabajos, además, no se acabaron hasta 2023.

Ampliar Imagen del acto de presentación de la cesión a la London School of Economics. C7

Además de para ofrecer formación de primer nivel, la alianza con la London School of Economics pretendía impulsar la promoción de Gran Canaria como destino de negocios y laboratorio de innovación. La captación de inversores extranjeros era otro objetivo y de hecho la llegada de la universidad británica se produjo también dentro de la estrategia de internacionalización de la economía canaria del Gobierno regional.

Vivienda del hermano de Eufemiano Fuentes

El inmueble de la calle Doctor García Castillo fue residencia oficial del cónsul de Japón en Gran Canaria entre mediados de los años 60 y 2006, cuando los herederos de Fernando Fuentes Cabrera, vencido el alquiler, vendieron la vivienda a la SGAE. Tal entidad proyectó allí la creación de un auditorio, pero lo descartó por sus dificultades económicas y acabó vendiendo al Cabildo.

Aunque se divulgó que la Casa Fuentes fue construida por el tabaquero Eufemiano Fuentes, secuestrado y asesinado en el año 1976 por El Rubio, lo cierto es que la vivienda se construyó en 1924 en la entonces urbanización Las Alcaravaneras por encargo de su hermano, Fernando Fuentes Cabrera. Fue su residencia familiar hasta mediados de los años 60 del siglo pasado.