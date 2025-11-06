Carrizal, preparado para el arranque de la Feria del Sureste Más de 150 expositores mostrarán la riqueza gastronómica y artesanal de la comarca desde mañana y hasta el domingo

Cristina González Oliva Ingenio Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:53

La Avenida Carlos V, en Carrizal, se convertirá desde mañana en el gran escaparate del sector primario y artesanal de la comarca con la inauguración de la XXII Feria del Sureste de Gran Canaria, una cita organizada por la Mancomunidad del Sureste que reúne a más de 150 productores de los municipios de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana.

El evento, que se desarrollará hasta el domingo en Ingenio, abre sus puertas desde las 10.00 horas, y una hora y media más tarde será oficialmente inaugurado por las autoridades en un acto institucional encabezado por el presidente del Cabildo, Antonio Morales, la presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, acompañada por el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, y el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García.

Programa completo

Durante la jornada de hoy la principal arteria de Carrizal vivió momentos frenéticos con el montaje de las 165 carpas que albergarán a los productores y el stand institucional donde los tres ayuntamientos exhibirán lo mejor de su grastronomía, turismo y productos agrícolas. Asimismo, junto al parque de Los Aromeros se estaban colocando las carpas y acondicionando el espacio para acoger la muestra ganadera y las gastronómicas.

El despliegue obligó a cerrar al tráfico la Avenida Carlos V y varias calles aledañas desde ayer y permanecerá así hasta que concluya la feria y se realice el desmontaje.

En los preparativos participan diez empresas contratadas, responsables de instalar los expositores, escenarios, aseos, señalética y actividades infantiles, y una veintena de operarios especializados en electricidad y montaje para instalar un gran escenario al inicio de la calle, a escasos metros de la rotonda de entrada al pueblo de Carrizal.

Tres días de actividades

Con más de 150 puestos instalados a lo largo de una buena parte de la avenida, la feria ofrecerá durante tres días una completa programación que combina tradición, innovación y sostenibilidad, con degustaciones gastronómicas, talleres, muestra ganadera y actuaciones musicales, entre las que destacan Cristina Ramos, Los Salvapantallas, Los Gofiones y Los Sabandeños, entre muchos otros artistas.

El encuentro, más que consolidado en el calendario anual, espera atraer a más de 100.000 visitantes para seguir siendo una seña de identidad de la comarca, impulsando la economía local y reforzando la cooperación entre los tres municipios.

La feria permanecerá abierta de 10.00 a 22.00 horas, tanto el viernes como el sábado, mientras que el domingo lo hará de 10.00 a 15.00 horas. Durante el amplio horario contará con una oferta continua de productos locales, exhibiciones y actividades familiares.

Además, se ha desplegado un amplio dispositivo policial y sanitario para garantizar la seguridad y el buen desarrollo del evento, que se prevé vuelva a convertir a Carrizal en el epicentro del comercio, la cultura y la tradición del Sureste de Gran Canaria.

1.500 plazas de aparcamiento

Para facilitar el acceso al pueblo de Carrizal, en Ingenio, la organización ha dispuesto 1.500 plazas de aparcamiento gratuitos distribuidas entre terrenos ubicados junto al centro de salud, el centro cívico y el IES Carrizal. También hay otro solar junto a las naves de Bonny, antes de llegar a la rotonda principal y al parque de Los Aromeros.

Asimismo, se ha reforzado el transporte público, tanto de guaguas como taxis, aunque las paradas han cambiado de sitio debido al cierre de la calle principal, la Avenida Carlos V, donde están instalados las carpas que albergan a los expositores. Esta arteria, al igual que varias de las calles aledañas estarán todo el fin de semana cerradas al tráfico y tampoco se permitirá el estacionamiento.