Todas las carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria este lunes
Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:29
La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por obras en la carretera que solicitan vigilancia de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: trabajos de conservación de la vía, cruciales para la conservación de infraestructuras vitales como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los sucesos pueden ser accidentes, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en altas pendientes o costa), y la celebración de actos públicos que requieren cierres temporales.
Es importante revisar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para conocer los cortes, desvíos y horarios de afectación. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con restricciones de tráfico hoy, 1 de diciembre, en Gran Canaria.
Gran Canaria Bike Week 2025
- Aviso: Ocupación de carril
- Fecha inicio: 2 de diciembre
- Hora inicio: 8:00
- Hora fin: 13:20
❌Ocupación de carril ❌
GC-3, en el Enlace Siete Palmas/Almatriche/San Lázaro
- Aviso: Cierre de la circulación
- Descripción: Asfaltado
- Fecha inicio: 1 de diciembre
- Hora inicio: 22:00
- Hora fin: 06:00
GC-65 KM 10+200 al 11+000- Santa lucía/Santa Lucía - Santa Lucía de Tirajana
- Aviso: Precaución
- Descripción: Limpieza de cunetas
- Fecha inicio: 1 de diciembre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h
GC 505 KM 14+500 al 16+000 - Soria - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Precaución
- Descripción: Limpieza de calzada y márgenes
- Fecha inicio: 1 de diciembre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h