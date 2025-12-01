Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Todas las carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria este lunes

Consulta los cortes de tráfico y restricciones el 1 de diciembre

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:29

La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por obras en la carretera que solicitan vigilancia de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: trabajos de conservación de la vía, cruciales para la conservación de infraestructuras vitales como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los sucesos pueden ser accidentes, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en altas pendientes o costa), y la celebración de actos públicos que requieren cierres temporales.

Es importante revisar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para conocer los cortes, desvíos y horarios de afectación. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con restricciones de tráfico hoy, 1 de diciembre, en Gran Canaria.

Gran Canaria Bike Week 2025

- Aviso: Ocupación de carril

- Fecha inicio: 2 de diciembre

- Hora inicio: 8:00

- Hora fin: 13:20

GC-3, en el Enlace Siete Palmas/Almatriche/San Lázaro

- Aviso: Cierre de la circulación

- Descripción: Asfaltado

- Fecha inicio: 1 de diciembre

- Hora inicio: 22:00

- Hora fin: 06:00

GC-65 KM 10+200 al 11+000- Santa lucía/Santa Lucía - Santa Lucía de Tirajana

- Aviso: Precaución

- Descripción: Limpieza de cunetas

- Fecha inicio: 1 de diciembre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

GC 505 KM 14+500 al 16+000 - Soria - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Precaución

- Descripción: Limpieza de calzada y márgenes

- Fecha inicio: 1 de diciembre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

