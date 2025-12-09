Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mapa de carreteras cortadas Cabildo de Gran Canaria
Carreteras Gran Canaria

Todas las carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 9 de diciembre

TRÁFICO ·

Consulta todas las vías afectadas por cortes tras el puente de diciembre

CANARIAS7

CANARIAS7

Martes, 9 de diciembre 2025, 09:14

Comenta

Las vías de Gran Canaria en ocasiones se ven afectadaa por restricciones de tráfico. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: obras de mantenimiento y mejoras programadas, cruciales para la conservación de infraestructuras vitales como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los sucesos pueden ser accidentes, mal tiempo (especialmente en zonas de cumbre o costa), y la celebración de actos públicos que requieren cierres temporales.

Es importante consultar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para conocer los cortes, desvíos y horarios de afectación. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con restricciones de tráfico hoy, 9 de diciembre, en Gran Canaria.

GC-220 KM 6+750 al 5+00 sentido cruce GC-2/Caideros - Gáldar

- Aviso: Afectación al margen

- Descripción: Limpieza de cunetas

- Fecha inicio: 9 de diciembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC 70 KM 3+700 al 3+900 sentido Albercón/Cruce GC-700 - Guía

- Aviso: Afectación al margen

- Descripción: Desbroce y limpieza de cuneta

- Fecha inicio: 9 de diciembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-130 KM 7+000 al 11+000

- Aviso: Cortes intermitentes

- Descripción: Rodaje de spot publicitario. GC-130 KM 7+000 al 11+000 y GC-134 KM 1+300 al KM 3+000

- Fecha inicio: 8 y 9 de diciembre

- Horario: De 07:00h a 09:30h y de 16:30h a 18:45h

GC 75 KM 5+250 sentido Pagador/Cruce GC-700 - Moya

- Aviso: Afectación al margen

- Descripción: Reparación de señal vertical

- Fecha inicio: 9 de diciembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  2. 2 Practicaron sexo en el trabajo, pero eso no justifica el despido
  3. 3 Tejeda es finalista de Juntos Brillamos Más, de Ferrero Rocher
  4. 4 Pillan a un taxista en Triana circulando bajo los efectos de las drogas, con la ITV vencida y con estupefacientes escondidos en el coche
  5. 5 Cuando es imposible, es imposible
  6. 6 Un preso arranca media oreja de un mordisco a otro en una pelea en la cárcel de Salto del Negro: piden cinco años de prisión
  7. 7 La piscina natural de Los Gigantes estaba precintada y vallada por peligro de oleaje
  8. 8 «Falla la comunicación con los turistas: las piscinas naturales se están convirtiendo en trampas mortales»
  9. 9 La Aemet informa de la continuidad de un fenómeno habitual en Canarias
  10. 10 Los médicos inician una huelga de cuatro días para mejorar sus condiciones laborales y defender su «dignidad profesional»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Todas las carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 9 de diciembre

Todas las carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 9 de diciembre