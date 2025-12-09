Todas las carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 9 de diciembre
TRÁFICO ·Consulta todas las vías afectadas por cortes tras el puente de diciembre
Martes, 9 de diciembre 2025, 09:14
Las vías de Gran Canaria en ocasiones se ven afectadaa por restricciones de tráfico. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: obras de mantenimiento y mejoras programadas, cruciales para la conservación de infraestructuras vitales como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los sucesos pueden ser accidentes, mal tiempo (especialmente en zonas de cumbre o costa), y la celebración de actos públicos que requieren cierres temporales.
Es importante consultar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para conocer los cortes, desvíos y horarios de afectación. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con restricciones de tráfico hoy, 9 de diciembre, en Gran Canaria.
GC-220 KM 6+750 al 5+00 sentido cruce GC-2/Caideros - Gáldar
- Aviso: Afectación al margen
- Descripción: Limpieza de cunetas
- Fecha inicio: 9 de diciembre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC 70 KM 3+700 al 3+900 sentido Albercón/Cruce GC-700 - Guía
- Aviso: Afectación al margen
- Descripción: Desbroce y limpieza de cuneta
- Fecha inicio: 9 de diciembre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC-130 KM 7+000 al 11+000
- Aviso: Cortes intermitentes
- Descripción: Rodaje de spot publicitario. GC-130 KM 7+000 al 11+000 y GC-134 KM 1+300 al KM 3+000
- Fecha inicio: 8 y 9 de diciembre
- Horario: De 07:00h a 09:30h y de 16:30h a 18:45h
GC 75 KM 5+250 sentido Pagador/Cruce GC-700 - Moya
- Aviso: Afectación al margen
- Descripción: Reparación de señal vertical
- Fecha inicio: 9 de diciembre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h