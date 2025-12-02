Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Comisión parlamentaria, en directo: Poli Suárez aborda el plan contra acoso escolar
Imegn de archivo de cortes y retenciones en la Zona de San Felipe (Gran Canaria Juan Carlos Alonso
Tráfico Gran Canaria

Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 2 de diciembre

CARRETERAS ·

Consulta todas las vías afectadas por cortes este martes

CANARIAS7

CANARIAS7

Martes, 2 de diciembre 2025, 09:13

La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por restricciones de tráfico que exigen la atención de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: trabajos de conservación de la vía, cruciales para la conservación de infraestructuras vitales como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los sucesos pueden ser choques, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en altas pendientes o costa), y eventos especiales que implican restricciones de tráfico.

Es importante consultar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con afectación al tráfico hoy, 2 de diciembre, en Gran Canaria.

GC-65 KM 2+00 - Ayagaures, por el barranco - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Precaución

- Descripción: Podas

- Fecha inicio: 2 de diciembre

- Hora inicio: 11:00

- Hora fin: 15:00h

Gran Canaria Bike Week 2025

- Aviso: Ocupación de carril

- Descripción: Gran Canaria Bike Week 2025

- Fecha inicio: 2 de diciembre

GC-200 KM 0+000 al 4+000 y GC-231 KM 1+000 al 5+000

- Aviso: Corte de circulación

- Descripción: Rodaje cinematográfico de la serie SHAR

- Fecha inicio: 2 de diciembre

- Cortes intermitentes de no más de 8 minutos

GC 500 KM 37+700 al 42+500 Playa del Cura - Mogán

- Aviso: Precaución

- Descripción: Limpieza de cunetas

- Fecha inicio: 2 de diciembre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

