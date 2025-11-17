Todas las carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy lunes 17 de noviembre
TRÁFICO ·Consulta los cortes de carreteras y las vías afectadas este lunes
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:23
La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por limitaciones viales que exigen la atención de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los sucesos pueden ser choques, mal tiempo (especialmente en altas pendientes o costa), y eventos especiales que requieren cierres temporales.
Es importante revisar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con restricciones de tráfico hoy, 17 de noviembre, en Gran Canaria.
Carreteras cerradas por riesgo de desprendimiento
- GC-200: Acceso al Andén Verde - KM 27+100 a KM 21+500. Acceso a Tirma - KM 15+100 a KM 19+750
- GC-60: entre el KM 25+500 y el KM 25+300. Desvío por la GC-603, acceso al Hotel Las Tirajanas
- GC-605: Ayacata - Pie de la Cuesta
#BorrascaClaudia #GranCanaria— CarreterasCabGC (@carreterasCabGC) November 14, 2025
📢14/11/25 I 14:00h Actualización de los cierres de #CarreterasGC 👇
@GranCanariaCab @GranCanariaOIAC @112canarias pic.twitter.com/4uX72ZdTs2
GC-604 KM 19+000 al 30+290 - Lomos de Pedro Afonso/El Tablero - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Precaución
- Descripción: Desbroce de margen
- Fecha inicio: 17 de noviembre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00
GC-65 KM 0+000 al 21+200 - Tunte/Santa Lucía - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Precaución
- Descripción: Podas
- Fecha inicio: 17 de noviembre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h
GC 505 KM 14+500 al 23+200 - Soria - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Precaución
- Descripción: Limpieza de calzada y márgenes
- Fecha inicio: 17 de noviembre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h
GC-65 KM 8+000 al 9+000 - Tunte/Santa Lucía - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Precaución
- Descripción: Limpieza de calzada y márgenes
- Fecha inicio: 17 de noviembre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h