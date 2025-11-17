Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Carretera cortada en Gran Canaria
Tráfico Gran Canaria

Todas las carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy lunes 17 de noviembre

TRÁFICO ·

Consulta los cortes de carreteras y las vías afectadas este lunes

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:23

Comenta

La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por limitaciones viales que exigen la atención de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los sucesos pueden ser choques, mal tiempo (especialmente en altas pendientes o costa), y eventos especiales que requieren cierres temporales.

Es importante revisar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con restricciones de tráfico hoy, 17 de noviembre, en Gran Canaria.

Carreteras cerradas por riesgo de desprendimiento

- GC-200: Acceso al Andén Verde - KM 27+100 a KM 21+500. Acceso a Tirma - KM 15+100 a KM 19+750

- GC-60: entre el KM 25+500 y el KM 25+300. Desvío por la GC-603, acceso al Hotel Las Tirajanas

- GC-605: Ayacata - Pie de la Cuesta

GC-604 KM 19+000 al 30+290 - Lomos de Pedro Afonso/El Tablero - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Precaución

- Descripción: Desbroce de margen

- Fecha inicio: 17 de noviembre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00

GC-65 KM 0+000 al 21+200 - Tunte/Santa Lucía - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Precaución

- Descripción: Podas

- Fecha inicio: 17 de noviembre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

GC 505 KM 14+500 al 23+200 - Soria - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Precaución

- Descripción: Limpieza de calzada y márgenes

- Fecha inicio: 17 de noviembre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

GC-65 KM 8+000 al 9+000 - Tunte/Santa Lucía - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Precaución

- Descripción: Limpieza de calzada y márgenes

- Fecha inicio: 17 de noviembre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

