Todas las carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy lunes 10 de noviembre

Consulta todas las vías afectadas por cortes y restricciones este lunes

Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:09

La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por limitaciones viales que solicitan vigilancia de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para la conservación de infraestructuras vitales como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los eventos imprevistos incluyen choques, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en zonas de cumbre o costa), y eventos especiales que implican restricciones de tráfico.

Es importante consultar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para conocer los cortes, desvíos y horarios de afectación. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con afectación al tráfico hoy, 10 de noviembre, en Gran Canaria.

GC-65 KM 8+000 al 9+000- Tunte/Santa Lucía - Santa Lucía de Tirajana

- Aviso: Precaución

- Descripción: Limpieza de cunetas

- Fecha inicio: 10 de noviembre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

GC-500 KM 35+00 al 36+00 - Puerto Rico/Tauro - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Precaución

- Descripción: Limpieza de cunetas

- Fecha inicio: 10 de noviembre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

GC-200 KM 3+000 al 4+000, sentido Agaete/El Risco - Agaete

- Aviso: Afectación al margen

- Descripción: Limpieza de obras de fábrica

- Fecha inicio: 10 de noviembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-201 KM 0+200 al 0+500 sentido Los Giles-Costa Ayala - Los Giles - Las Palmas de Gran Canaria

- Aviso: Afectación al margen

- Descripción: Colocación de balizas cilíndricas

- Fecha inicio: 10 de noviembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

