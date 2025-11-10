Todas las carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy lunes 10 de noviembre
TRÁFICO ·Consulta todas las vías afectadas por cortes y restricciones este lunes
Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:09
La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por limitaciones viales que solicitan vigilancia de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para la conservación de infraestructuras vitales como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los eventos imprevistos incluyen choques, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en zonas de cumbre o costa), y eventos especiales que implican restricciones de tráfico.
Es importante consultar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para conocer los cortes, desvíos y horarios de afectación. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con afectación al tráfico hoy, 10 de noviembre, en Gran Canaria.
GC-65 KM 8+000 al 9+000- Tunte/Santa Lucía - Santa Lucía de Tirajana
- Aviso: Precaución
- Descripción: Limpieza de cunetas
- Fecha inicio: 10 de noviembre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h
❌Precaución❌— CarreterasCabGC (@carreterasCabGC) November 10, 2025
Limpieza de cunetas
🛣️GC-65 KM 8+000 al 9+000- Tunte/Santa Lucía - Santa Lucía de Tirajana
🗓️10 de noviembre
⏰07:30 a 15:00h.#CarreterasGC @guaguasglobal @FET_CANARIAS pic.twitter.com/zTBqX1yMZw
GC-500 KM 35+00 al 36+00 - Puerto Rico/Tauro - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Precaución
- Descripción: Limpieza de cunetas
- Fecha inicio: 10 de noviembre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h
GC-200 KM 3+000 al 4+000, sentido Agaete/El Risco - Agaete
- Aviso: Afectación al margen
- Descripción: Limpieza de obras de fábrica
- Fecha inicio: 10 de noviembre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC-201 KM 0+200 al 0+500 sentido Los Giles-Costa Ayala - Los Giles - Las Palmas de Gran Canaria
- Aviso: Afectación al margen
- Descripción: Colocación de balizas cilíndricas
- Fecha inicio: 10 de noviembre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h